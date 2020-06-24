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指考點解／化學熟讀諾貝爾「鋰離子電池」　基本觀念是重點！這3冊要精讀　

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▲大學學測，考生準備考試。（圖／記者林敬旻攝）

▲109學年指考將於7月3日至5日登場。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

109學年指考即將來臨，吳限定律補習班化學補教師董樂指出，指考重點將放在學測範圍未包含的基礎化學（三）、選修化學（上）、選修化學（下），考生務必熟讀三冊內容，以及課本搭配的實驗，針對時事部分，也建議考生可先閱讀2019年諾貝爾化學獎「鋰離子電池」，理解鋰電池到鋰離子電池的發展，和鋰離子電池的原理。

董樂指出，近幾年化學考題重點擺在釐清基礎觀念上，重要考點包含，基礎化學（一）的反應熱、化石燃料、電池；基礎化學（二）的沉澱反應、晶體與化學鍵、綠色化學；基礎化學（三）的理想氣體方程式、速率定律式、平衡常數、勒沙特列原理；選修化學（上）的氫原子光譜、電子組態、元素週期性、分子軌域、分子間作用力、溶液的蒸氣壓、凝固點、沸點、滲透壓、酸鹼滴定、緩衝溶液、氧化還原電位、氧化還原滴定、電解；選修化學（下）的有機化合物、官能基、錯合物與配位基等。

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董樂說明，記得不要只讀文字，也要多練習看圖表，做題目時一定要留意圖表的各項資訊，包含標題、兩軸單位、是否有正比或反比關係，就能避開小陷阱，另外，考題的圖表可能會和課本內容有差異，甚至是提供全新的圖表，和閱讀測驗題相當類似。

▲大學學測，考生準備考試。（圖／記者林敬旻攝）

▲補教師指出，化學考科要熟悉基礎觀念、計算流程，大多題目都能迎刃而解。（圖／記者林敬旻攝）

在熟讀觀念後，務必搭配考古題作練習。董樂表示，計算部分可著重在公式的應用，理想氣體方程式、速率定律式的求法、平衡常數的計算、溶液、酸鹼滴定、緩衝溶液、氧化還原滴定，都是非常容易出現的考題，準備時必須熟悉如何使用公式求值，但不需耗費時間在後續複雜的數學計算。

董樂說，課本中的實驗也要精讀，熟讀實驗目的、原理、步驟、結果，其中原理最為重要，必須熟知反應式、操作方法、選用儀器，同時也要注意步驟中濃度的計算、實驗結果任何有關顏色的變化，也建議可以為實驗步驟畫出簡單的流程示意圖，幫助自己快速看懂題目。常入考題的實驗包含秒錶反應、勒沙特列原理、溶度積測定、凝固點下降的測定、酸鹼滴定、氧化還原滴定、奈米硫粒實驗。

至於時事部分，董樂建議，可先閱讀2019年諾貝爾化學獎「鋰離子電池」，搭配課綱內所學到電池章節，可以更理解從鋰電池到鋰離子電池的發展，和鋰離子電池的原理。時事題所需觀念通常會更基礎、更容易，只是題目較長，需靜下心閱讀以抓住解題方向。

董樂最後補充，其餘還要注意統整型觀念，包含離子的顏色、會產生氣體的反應。總而言之，只要熟悉基礎觀念、計算流程，大多題目都能迎刃而解，便可將時間留給敘述較長的實驗題、時事題、容易有陷阱的圖表題，耐心讀題，抓住關鍵字，才能正確答題。
 

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