冷氣團今晚急凍至下周一　粉專：明晚0度線壓境　

▲粉專示警明晚0度線壓境。（圖／觀氣象看天氣臉書）

記者李姿慧／台北報導

新一波大陸冷氣團今天(10日)晚間南下，預計影響到下周一。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，周日晚間0°C線將壓境；今年1月迄今，台北測站已經連續10天達到冷氣團標準，冷空氣影響將會持續。

輻射冷卻加持下，今天清晨新竹關西出現3.9°C，今天晚間起新一波冷氣團再報到。氣象粉專「觀氣象看天氣」發文表示，根據最新美國(GFS)與歐洲(EC)模式資料，晚上開始新的一波冷空氣南下，從850hpa(約1500m)高度場來看，皆預測於1月11日周日晚上0°C線會壓境，換算台北測站低溫約12~13°C之間，並影響至下周一。

粉專提醒，下周二到下周三若台灣附近雲量持續偏少，輻射冷卻影響會比較顯著，台灣依舊會出現較低氣溫。

粉專也指出，目前資料顯示，新的一波冷空氣，其高壓中心出海位置離台灣較近、而台灣雲量偏少，不排除中部近山區河谷、平原也會出現類似這幾天個位數的低溫；台南以北及宜蘭地區，低溫大致介於13°C上下，其中桃竹苗及彰雲嘉要留意10-12°C低溫；高屏及花東低溫則介於14-15°C之間，日夜溫差很大。

此外，粉專表示，自從進入2026年，台北測站從一月至今，已經連續10日達到至少大陸冷氣團標準(≤14.4°C)，預計冷空氣影響將會持續。