冷氣團今晚急凍至下周一　粉專：明晚0度線壓境　

▲▼粉專示警明晚0度線壓境。（圖／觀氣象看天氣臉書）

▲粉專示警明晚0度線壓境。（圖／觀氣象看天氣臉書）

記者李姿慧／台北報導

新一波大陸冷氣團今天(10日)晚間南下，預計影響到下周一。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，周日晚間0°C線將壓境；今年1月迄今，台北測站已經連續10天達到冷氣團標準，冷空氣影響將會持續。

輻射冷卻加持下，今天清晨新竹關西出現3.9°C，今天晚間起新一波冷氣團再報到。氣象粉專「觀氣象看天氣」發文表示，根據最新美國(GFS)與歐洲(EC)模式資料，晚上開始新的一波冷空氣南下，從850hpa(約1500m)高度場來看，皆預測於1月11日周日晚上0°C線會壓境，換算台北測站低溫約12~13°C之間，並影響至下周一。

粉專提醒，下周二到下周三若台灣附近雲量持續偏少，輻射冷卻影響會比較顯著，台灣依舊會出現較低氣溫。

粉專也指出，目前資料顯示，新的一波冷空氣，其高壓中心出海位置離台灣較近、而台灣雲量偏少，不排除中部近山區河谷、平原也會出現類似這幾天個位數的低溫；台南以北及宜蘭地區，低溫大致介於13°C上下，其中桃竹苗及彰雲嘉要留意10-12°C低溫；高屏及花東低溫則介於14-15°C之間，日夜溫差很大。

此外，粉專表示，自從進入2026年，台北測站從一月至今，已經連續10日達到至少大陸冷氣團標準(≤14.4°C)，預計冷空氣影響將會持續。

遭質疑未利益迴避　陳菁徽：即日起不參與代理孕母條文審查
李玉璽娶許允樂2周「突收驚喜大禮」
真有「代孕條款」　陳昭姿留任照出柯文哲與民眾黨尷尬處境
今晚急凍至下周一　0度線將壓境

新竹關西3.9度平地最冷　鄭明典揭關鍵：河谷地形加山風

新竹關西3.9度平地最冷　鄭明典揭關鍵：河谷地形加山風

輻射冷卻發威，今天(10日)各地清晨寒冷，氣象署觀測，關西工作站更出現3.9度最低溫，前氣象局長鄭明典也說明今天最低溫出現在海拔不算高的關西工作站，主要是該站位於河谷，山風流過造成低溫。

冷氣團今晚來襲「3地跌破10度」　下周末有熱帶擾動

冷氣團今晚來襲「3地跌破10度」　下周末有熱帶擾動

台大比文大還冷！　鄭明典貼1圖：這次顛倒過來了

台大比文大還冷！　鄭明典貼1圖：這次顛倒過來了

今晨出現極端低溫！　專家：下週可能有颱風生成

今晨出現極端低溫！　專家：下週可能有颱風生成

快訊／今晨最低3.9℃　4縣市冷爆不到6度

快訊／今晨最低3.9℃　4縣市冷爆不到6度

天氣氣象觀氣象看天氣冷氣團低溫0度線

