全聯買口罩！拿到「撞色驚喜包」尷尬了：要有勇氣　網友反應一面倒

▲黃紫雙色邊條。（圖／翻攝自臉書／我愛全聯-好物老實説）

記者周亭瑋／綜合報導

儘管台灣疫情大幅趨緩，但出入一些公共場合、搭乘大眾運輸仍要戴口罩。一名網友日前到全聯買口罩，沒想到竟是撞色款「驚喜包」，瞬間覺得恥度破表；而大票網友則羨慕不已，認為相當新潮。

網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文提到，「人生處處有驚喜，口罩藍色很正常，打開袋子是黃色邊條...沒多想，整個拿出來，另一條是紫色邊條，哪招？這要有勇氣才能戴著出門了。」

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看到這款馬卡龍撞色款口罩，大部分網友眼睛都亮了，紛紛笑回「很特別也好看阿！只要能戴就好啦」、「一邊紅一邊藍就Switch聯名了」、「好特別，第一次看到」、「隱藏版拼接色」、「三種顏色一次滿足耶」、「有紫色的好看呢！之前在藥局買到的也是雙色」、「太羨慕了！還沒擺脫過普藍口罩的糾纏」。

另外，不少人吐槽，「一般人應該很少會注意別人戴的口罩『邊條』是什麼顏色，真的不需要什麼勇氣就可以出門了」、「就只是個口罩而已，無差別」；當然，也有少數網友秒懂原po顧慮，直呼「這種顏色邊條真的不是每個人都能hold住，我戴了黑色邊的看起來像搞笑藝人」、「我有買到黑邊條的，到現在還沒勇氣用」、「好醜，好像材料不足」。