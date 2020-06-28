指考點解／地理圖表、照片佔7成　補教師籲增強「整體概念」

▲補教師指出，近年地理考試題看偏長，呼籲考生務必耐心閱讀找出「關鍵字」，利用基礎觀念解題。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

大學指考7月3日到7月5日登場，補教地理補教師吳敵表示，近年強調素養整合生活，因此試題中的訊息量與文字量將會增加，因此閱讀理解的能力更加重要，呼籲考生務必耐心閱讀找出「關鍵字」，生活化情境只是題目的呈現模式，考生依舊可以用地理基礎觀念來解題。

吳敵表示，近年地理考試圖表、照片大量應用，大約佔七成比重，而地理科的本質即圖表、照片的判讀能力，大考的命題方也是以此當作主軸，因此考生務必加強學習判讀圖表、照片的技巧，建議學生多看課本裡的所有圖片、表格、照片，了解其位置的「空間資料」後再進一步與當地的經濟、文化特色等「屬性資料」連結，增強整體概念。

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吳敵也說，近年試題取材來源以區域地理為主，尤其台灣的比重大幅提升，這是因為地理學科近年較重視生活上的應用，而通論地理（高一課程內容）則偏重單純的理論觀念，因此才會比重逐年降低。另外，他也表示，近年區域地理中其比重占最高的部分為台灣地理，可見命題者極度重視高中地理課程內容的「在地化」。至於指考特有的應用地理是通論地理的加深加廣課程，請考生務必注意方位判讀、比例尺計算、時區觀念、等高線地圖判讀、衛星影像判讀、TM2二度分帶、GIS地理資訊應用等。

