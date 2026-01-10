　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

象山站不是起點！淡水信義線「消失的R01」曝光　在地人：等了10年

台北101站世貿站,淡水信義線,台北捷運,大眾交通運輸。（圖／記者謝婷婷攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名北捷乘客昨日表示，自己常年通勤淡水信義線，卻忽略一個細節，就是起點明明是「象山站」，其編號卻是R02而非R01，讓他不禁好奇「第一站究竟跑去哪了？」PO文掀起熱議，意外揭開北捷紅線上「消失的R01」之謎。

Threads掀起「捷運冷知識」討論

一名網友近日在Threads發文驚呼，自己搭了多年北捷淡水信義線，直到最近才發現一件事，「淡水線起點不是象山嗎？那為什麼象山編號是R02？」

對此，不少人點頭直呼，「奇怪的知識又增加了」、「你沒說我真的完全沒發現淡水信義線沒有R01」、「其他路線都有R01，只有紅線怪怪的」，也有人笑稱這是「每天經過卻最陌生的一站」。

在地人揭密：紅線東延段等了10年

文章也釣出在地人，表示R01其實藏在尚未完工的紅線東延段裡，真正站名為「廣慈奉天宮站」，此工程一蓋就是將近10年，「真正的R01站名是廣慈奉天宮站，我們已經等很久了」、「我們已經等了10年囉！淡水信義線東延路段，以後R01廣慈奉天宮站就會出現了」。

為何象山是R02？關鍵就在未完工的R01

淡水信義線目前以象山為實際營運起點，編號卻從R02開始，正是因為真正的R01站仍在施工中。北捷信義線東延段自2016年10月17日動工，採地下化方式向東延伸至福德街一帶的「廣慈奉天宮站」，全長僅約1.4公里，卻一路施工至今，時間幾乎滿10年。

地質＋環境太硬派　北捷揭「史上最難工程」原因

台北市捷運局曾在2022年發布說明影片，直言廣慈／奉天宮站堪稱「高難度關卡」。該路段位於四獸山山腳，地質結構極為複雜，地表是鬆軟如泥的土層，但下方約10公尺處卻是堅硬岩盤，施工難度大幅提高；再加上道路狹窄，限制大型機具進出，周邊民生管線老舊又錯綜複雜，遷移工程耗時費工，才讓進度一再延宕。

有望今年第一季通車　R01終於要「現形」了

根據北捷去年9月公告，廣慈／奉天宮站目標在今年第一季通車。若順利啟用，從2016年動工至今，時間恰巧滿10周年，也意味著淡水信義線「缺席已久的R01」，終於將正式回到捷運地圖上。

01/08 全台詐欺最新數據

相關新聞

關鍵字：

北捷紅線象山站R01站捷運延伸

