本來定期定額006208「要改買0050？」　過來人給建議：買了就買了

一名男網友在投資理財路上陷入選擇困難，先前他透過定期定額投入006208，然而，他發現有許多人推薦高人氣的0050，讓他開始猶豫是否應該「換檔」操作？對於他手上的資金，他也猶豫要買006208還是0050比較好。貼文曝光後，引起討論。

定期定額006208！他問：該換0050嗎？

男網友在Dcard上，以「定期定額6208有需要換檔0050嗎？」為標題發文表示，他從前年開始，設定每個月投入一萬元，定期定額買入006208，現在大概存了快兩張。

不過，原PO看到好多人都買0050，且都說0050表現比較好，因此讓他產生轉換標的的念頭，他是否有必要將目前的定期定額改為0050？因為他也有看到一些人說，這兩檔幾乎是一樣的。另外，他目前手上還有50萬元的現金，如果規劃分兩次進場，不確定究竟是繼續投入006208比較好，還是改選擇0050比較合適？

網友分享看法 許多人認為買哪一檔都可以

貼文曝光後，網友紛紛回應，「我也是都買00628，不放棄！但沒買0050」、「我跟你一模一樣，然後我006208繼續買，+買0050 1萬」、「我是把006208手動湊到整數，然後改扣0050」。

也有網友建議，「006208和0050差別不大，如果可以的話，買了就買了，請不要買入賣出幾乎一樣的東西，因為會有費用產生，而且你投資的ETF本質根本沒變」、「中長期存股差距不大，不用管，我就覺得006208這組數字，會讓我特別想買股票，0050反而要考慮」、「一樣的東西，可以選擇的時候，當然買手續費便宜的，除非你有強迫症」。