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指考點解／英文多用推理、刪去　聖母院、脫歐、同婚、黑洞等時事要注意

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▲大學學測，考生準備考試。（圖／記者林敬旻攝）

▲109學年指考將於7月3日至5日登場。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

大學指考即將來臨。吳限定律補習班英文補教師Felipe提出考題4大重點，詞彙著重基本功，掌握重點字詞與慣用語；注意關鍵字邏輯推理、善用刪去法；閱讀測驗多元文化夯，答題重視理解與細節，以及，注意圖表及時事，答題緊抓S+V+O並清楚表達語意。

Felipe說明，近3-5年指考詞彙題有「學測化」 趨勢，就是艱澀冷僻的單字較少出現，著重4000至5000單字，故第1-5冊課本單字一定要看熟。對於綜合測驗部分，出題重點方向為單字、片語、文法，近年文章較活潑，常為一篇時事題搭一篇生活題，時事題可注意重要國際新聞，如巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）大火、日本改國號令和（Reiwa）、英國脫歐（Brexit）、中美貿易戰（U.S.-China trade war）、選舉（election）等都是時事題重點，生活題多留意生活醫療、科技發展、人文藝術等領域。

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▲大學學測，考生準備考試。（圖／記者林敬旻攝）

▲補教師建議考生，英文考題可多用邏輯推理、刪去法解題。（圖／記者林敬旻攝）

至於文意選填部分，Felipe建議，答題善用詞性分類、搭配語及刪去法，題幹內容多為藝術、建築、地理特色、歷史人物與事件、文化特色等主題，答題要善用搭配語及刪去法找答案。篇章結構題也要緊抓空格前後關鍵字，選項內容需和空格前後文承接、轉折、或舉例，近年篇章結構的文章內容都較難，如歷史人物事件（法國大革命、哥白尼）、科技發展（鋰電池）、商業名詞（經銷權）等都較困難，除了活用各領域知識外，更要運用關鍵字技巧。

另外，Felipe也指出，近年閱讀測驗類型除了常見的歷史人物事件、科技發展演進，及人文藝術與生活，同時有多元文化趨勢，考題可能有非英語的外來語、地方特色文化或特殊動植物等，因此，看到斜體字時，應先了解文章大意並由題目找答案，此外熱門議題如同性婚姻（Same-Sex Marriage）、運動盛事（2018 Russian World Cup）、天文景象（Black hole）、疾病傳播（African swine fever）都值得注意。

Felipe也提到，近3年的學測與指考都常搭配圖表，圖表一方面幫助學生理解，另一方面考學生圖表整合分析能力，因此在答題時要有搭配圖表的準備。至於翻譯題，Felipe提醒，要抓緊S+V+O及特定句型，翻譯題通常比較活，答題時切記別留白，遇到翻不出來的多用簡單的字句表達其意。

最後針對作文題，Felipe說明，指考作文主要都是主題式寫作並給兩大段的寫作方向，答題時一定要切合主題及題幹敘述，發揮個人想法及意見，避免使用不熟及困難單字及句型，能清楚流暢表達語意並前後連貫使文章結構緊密才是根本。

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