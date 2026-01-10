　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

澳洲野火宣布「災難狀態」！燒毀30萬公頃土地　3.8萬戶斷電

▲▼ 澳洲維多利亞州野火肆虐。（圖／路透）

▲ 朗伍德火場損失約30棟建築。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲維多利亞州叢林大火肆虐進入第2天，截至10日已有至少119棟建築物付之一炬，逾30萬公頃林地被燒毀，目前仍有3萬8000戶家庭及企業斷電，當局宣布災區進入災難狀態。當地緊急事務專員魏布施（Tim Wiebusch）警告，火勢「可能持續數周之久」，情勢相當嚴峻。

《衛報》報導，拉文斯伍德（Ravenswood）及哈考特（Harcourt）地區保守估計約有50戶民宅被燒毀；朗伍德（Longwood）火場損失約30棟建築，納提穆克（Natimuk）草原大火摧毀20座結構物，雅羅威（Yarrowee）及斯特里厄姆（Streatham）地區則分別有10棟及5棟建築受損。瓦爾瓦（Walwa）火場僅損失4棟建築，但已燒毀1萬公頃松樹林場。

魏布施10日在記者會上表示，「我們昨天經歷的火災狀況不像2009年和2019年」，光是9日一天就有逾200起草原和灌木叢火災席捲全州各地，其中10處已升級為重大火災，「這些主要火場將持續燃燒數天，甚至數周。」

值得慶幸的是，8日在朗伍德火場失聯的3名成人已被尋獲。維州警察局長布希（Mike Bush）證實，他們目前在貝納拉）（Benalla）「安全無虞」，並稱此前對失蹤者身分「有些混淆」，以為是一對夫妻及一名孩童。

▲▼ 澳洲維多利亞州野火肆虐。（圖／路透）

▲▼ 房屋、車輛被燒毀。（圖／路透）

▲▼ 澳洲維多利亞州野火肆虐。（圖／路透）

維州政府10日凌晨宣布18個受災的地方政府區域及湖山高山度假村（Lake Mountain Alpine Resort）進入「災難狀態」，全州實施全面禁火令（Fire Ban）。

州長艾倫（Jacinta Allan）說明，災難狀態「向那些被建議撤離的民眾傳達明確訊息：如果可以，你們必須離開」，這項宣告也賦予當局額外權力「應對規模龐大且危險的緊急狀況」。她也證實，9日傍晚在哈考特附近一輛汽車內發現一名60多歲男性遺體，但其死亡與火災並無直接關聯」。

全州共發布19項緊急警報，幾乎每個地區都有火場在燃燒。儘管9日夜間一波冷鋒向東推進，但艾倫警告，10日仍會是「危險且艱困」的一天，風勢將影響全州數十處失控火場。所幸熱浪已於當天上午緩解，大部分地區氣溫降回20多度，前一天部分地區曾飆破攝氏45度高溫。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
535 2 6904 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／緬甸宣布「徹底夷平」KK園區！　635詐騙據點全數炸毀
經典「勝利衝鋒」彩繪WRX毀了！　慘剩車殼畫面曝
帶1物回台　女遭罰20萬！房子險被查封

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普大轉彎！撤回「中國無人機封殺令」　官員曝：為了川習會

日本恐「一夜之間」擁有核武！拜登曾警告習近平　鈽超過民用需求

技師年薪380萬元「招不到人」！　福特CEO：國家陷入困境

緬甸宣布「徹底夷平」KK園區！　635詐騙據點全數炸毀

澳洲野火宣布「災難狀態」！燒毀30萬公頃土地　3.8萬戶斷電

走向槍口！伊朗女性點菸「燒最高領袖照片」　血腥鎮壓逾60死

行動電源高空起火！韓籍廉航機艙「濃煙密布」　空服員落地急送醫

日本第一波「櫻前線」預測曝！東京3/21開花　北海道要等到4月下旬

李在明震怒！北韓怒控遭「無人機入侵」空拍　南韓防長喊冤否認

海水染紅！她疑遭鯊魚攻擊亡　目擊者悚憶「手臂沒了」

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

吳速玲離婚曹格4年「找對象弟弟也OK」　吐槽兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

從信仰崩壞到重建台灣棒球！黑象事件後周思齊的心境闡述｜周思齊｜中華職棒簽賭案●下｜《我在案發現場》

49歲地獄哏王蕭煌奇結婚了　網友秒破案太座身分！　五月天演唱會正妹女伴「正臉曝光」

辛柏毅仍失聯！海巡署搜救畫面曝　小姨子淚崩：姊夫說左手被卡住

不甩國際法！川普大談習近平　：他不敢在我任內「攻擊台灣」

證實主動邀約王世堅 　韓國瑜曝原因：造成他困擾我很不好意思

川普大轉彎！撤回「中國無人機封殺令」　官員曝：為了川習會

日本恐「一夜之間」擁有核武！拜登曾警告習近平　鈽超過民用需求

技師年薪380萬元「招不到人」！　福特CEO：國家陷入困境

緬甸宣布「徹底夷平」KK園區！　635詐騙據點全數炸毀

澳洲野火宣布「災難狀態」！燒毀30萬公頃土地　3.8萬戶斷電

走向槍口！伊朗女性點菸「燒最高領袖照片」　血腥鎮壓逾60死

行動電源高空起火！韓籍廉航機艙「濃煙密布」　空服員落地急送醫

日本第一波「櫻前線」預測曝！東京3/21開花　北海道要等到4月下旬

李在明震怒！北韓怒控遭「無人機入侵」空拍　南韓防長喊冤否認

海水染紅！她疑遭鯊魚攻擊亡　目擊者悚憶「手臂沒了」

詹皇致命失誤里程碑變「里程悲」！唐西奇犯滿氣炸、湖人13勝狂紀錄遭中斷

2025經濟成績單曝光！謝金河指台灣1數據「贏其他亞洲國家」

川普大轉彎！撤回「中國無人機封殺令」　官員曝：為了川習會

金唱片紅毯／ALLDAY PROJECT霸氣登場　主持人告白：老公是你們粉絲

大陸「鼻病毒」爆發！醫示警：C型易誘發氣喘過敏　2類人風險高

陸獨居安全APP「死了麼」爆紅　名稱卻被批評「不吉利」

《九重紫》男星遭爆「出軌2男金主」換資源！　粉絲怒列7宗罪公審

日本恐「一夜之間」擁有核武！拜登曾警告習近平　鈽超過民用需求

金唱片紅毯／CORTIS打頭陣現身！突親切撂中文　紅毯跑錯路全場笑了

技師年薪380萬元「招不到人」！　福特CEO：國家陷入困境

【喉嚨借過】店員自稱喝酒沒輸過　不用5秒喝完一杯嚇傻客人

國際熱門新聞

遭15男撕光衣服！25歲女淪哈瑪斯性奴

誓言強奪格陵蘭！川普：不管他們願不願意

川普談台海「回答順序」藏貓膩　1段話是關鍵判斷

伊朗女性點菸「燒最高領袖照片」

南韓嚴重車禍！貨車墜橋30輛車追撞4人慘死

台女在日本被捕！洩半導體公司機密

每人普發315萬　美擬說服格陵蘭人加入美國

她從1500元翻身「創業年收近3億」

陳志回中國受審！外媒揭北京搶人關鍵

高市早苗傳1月將解散眾議院

委國政變　北京逾600億美金債恐收不回

李顯龍：美逮捕馬杜洛　威脅全球小國

32歲男浮潛失蹤　家屬急從台灣赴澳

北臉13款羽絨外套爆造假　韓國官方認了

更多熱門

相關新聞

澳洲熱浪飆破40°C　恐爆災難性野火

澳洲熱浪飆破40°C　恐爆災難性野火

澳洲面臨極端高溫，除了東北部昆士蘭州（Queensland）以外，所有州及領地均發布「嚴重」至「極端」熱浪警報。多座城市飆破40°C高溫，部分地區9日將面臨「災難性」火災風險。

日本大規模火災！燒毀逾170棟建物「釀林地野火」　1人失聯

日本大規模火災！燒毀逾170棟建物「釀林地野火」　1人失聯

氣溫剩個位數　烏克蘭多地輪流斷電

氣溫剩個位數　烏克蘭多地輪流斷電

台南新化民宅疑電線走火！屋主冷靜斷電滅火幸無人傷亡

台南新化民宅疑電線走火！屋主冷靜斷電滅火幸無人傷亡

加州野火燒5千多公頃　華人古蹟毀了

加州野火燒5千多公頃　華人古蹟毀了

關鍵字：

維多利亞州野火災難狀態斷電禁火令

讀者迴響

熱門新聞

愛愛完「不認郭書瑤是女友」還消失

拍片喊會看外流挨批！團隊坐著道歉：沒惡意

遭15男撕光衣服！25歲女淪哈瑪斯性奴

快訊／《飛魚高校生》管麟認愛同時宣布求婚

「乾女兒」陪看房遭脫衣性侵！　台南乾爹老闆狂喊：一次就好

Tinder女約網友家裡看影集　初見被逼性侵

幼兒園再傳虐童！　二歲兒竟有肛門撕裂傷

野生蔡依林「臉完全沒遮」吃早午餐！

高雄一家四口中毒叫不醒　疑封閉洗熱水澡

一只保溫杯用十幾年！男子鉛中毒1年後病逝

小琉球潛水教練性侵女學員！賠90萬換免囚

快訊／今晨最低3.9℃　4縣市冷爆不到6度

深思後婉謝WBC徵召　鄧愷威說明抉擇

最容易「姐弟戀」的三大星座！

台灣超越日韓！正式登頂「最不想生國家」

更多

最夯影音

更多
宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」
蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

吳速玲離婚曹格4年「找對象弟弟也OK」　吐槽兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

吳速玲離婚曹格4年「找對象弟弟也OK」　吐槽兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面