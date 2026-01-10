澳洲野火宣布「災難狀態」！燒毀30萬公頃土地　3.8萬戶斷電

▲ 朗伍德火場損失約30棟建築。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲維多利亞州叢林大火肆虐進入第2天，截至10日已有至少119棟建築物付之一炬，逾30萬公頃林地被燒毀，目前仍有3萬8000戶家庭及企業斷電，當局宣布災區進入災難狀態。當地緊急事務專員魏布施（Tim Wiebusch）警告，火勢「可能持續數周之久」，情勢相當嚴峻。

《衛報》報導，拉文斯伍德（Ravenswood）及哈考特（Harcourt）地區保守估計約有50戶民宅被燒毀；朗伍德（Longwood）火場損失約30棟建築，納提穆克（Natimuk）草原大火摧毀20座結構物，雅羅威（Yarrowee）及斯特里厄姆（Streatham）地區則分別有10棟及5棟建築受損。瓦爾瓦（Walwa）火場僅損失4棟建築，但已燒毀1萬公頃松樹林場。

魏布施10日在記者會上表示，「我們昨天經歷的火災狀況不像2009年和2019年」，光是9日一天就有逾200起草原和灌木叢火災席捲全州各地，其中10處已升級為重大火災，「這些主要火場將持續燃燒數天，甚至數周。」

值得慶幸的是，8日在朗伍德火場失聯的3名成人已被尋獲。維州警察局長布希（Mike Bush）證實，他們目前在貝納拉）（Benalla）「安全無虞」，並稱此前對失蹤者身分「有些混淆」，以為是一對夫妻及一名孩童。

▲▼ 房屋、車輛被燒毀。（圖／路透）

維州政府10日凌晨宣布18個受災的地方政府區域及湖山高山度假村（Lake Mountain Alpine Resort）進入「災難狀態」，全州實施全面禁火令（Fire Ban）。

州長艾倫（Jacinta Allan）說明，災難狀態「向那些被建議撤離的民眾傳達明確訊息：如果可以，你們必須離開」，這項宣告也賦予當局額外權力「應對規模龐大且危險的緊急狀況」。她也證實，9日傍晚在哈考特附近一輛汽車內發現一名60多歲男性遺體，但其死亡與火災並無直接關聯」。

全州共發布19項緊急警報，幾乎每個地區都有火場在燃燒。儘管9日夜間一波冷鋒向東推進，但艾倫警告，10日仍會是「危險且艱困」的一天，風勢將影響全州數十處失控火場。所幸熱浪已於當天上午緩解，大部分地區氣溫降回20多度，前一天部分地區曾飆破攝氏45度高溫。