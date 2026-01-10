穿襪子睡覺「壓血管、悶出腳氣」？醫師破迷思：穿對更好睡

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

冬天一到，不少人一躺進被窩就卡在「腳冷」這一關，明明全身都暖了，偏偏雙腳像被丟在寒流裡，怎麼擺都不對，最後只好盯著那雙襪子天人交戰。對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒就在粉專發文，整理「冬天睡覺到底該不該穿襪子」的常見迷思與真正關鍵，直言這不是健康禁忌，也不是養生信仰，「你怎麼舒服，就怎麼睡。」

黃軒醫師指出，許多人不敢穿襪子睡覺，是因為被三個說法嚇到。像是「穿襪子會壓血管、影響血液循環」，他就直說「不會」，只要不是醫療用彈力襪、也不是緊到像止血帶，一般保暖襪在躺著睡覺時，根本不會影響血流。真正會造成循環問題的，通常是糖尿病神經病變、嚴重動脈硬化，或長時間穿過緊鞋子走路，和睡覺穿襪子無關。

至於「穿襪子會悶出腳氣」，黃軒醫師也直接破除，「腳氣不是悶出來的，是黴菌感染。」他說，健康的人冬天本來就不太流腳汗，睡前洗腳、擦乾、穿乾淨襪子，幾個小時的睡眠時間不會突然長出黴菌。不過，如果本來就有足癬、正在治療中，那就不建議穿襪子睡，這點醫師會站在保守立場。

還有人擔心襪子會把腳趾甲擠到瘀血，黃軒醫師也忍不住直呼「真的太誇張了」，因為腳趾甲要瘀血，通常需要長時間反覆摩擦或強力撞擊，「躺著睡覺穿襪子，完全不構成條件。」

穿襪子真的比較好睡？醫師：重點在溫度

那為什麼有些人一穿襪子，真的比較好睡？黃軒醫師解釋，關鍵不在襪子，而在「溫度」。腳這種末梢部位一暖起來，血管會放鬆，幫助身體把熱散出去，讓核心體溫下降，大腦更快收到「可以睡了」的訊號，「對某些人來說，襪子不是保暖工具，而是入睡的開關。」

不過他也提醒，不是每個人都適合穿襪子睡，有人對觸感特別敏感，一穿反而更清醒。如果想嘗試，重點只有「鬆、乾、暖」，襪口不要勒、材質透氣、腳趾有空間活動即可；不穿襪子的人，用暖被、熱水袋或軟毯包腳，效果其實也差不多，只是要注意燙傷。

最後黃軒醫師強調，睡覺要不要穿襪子，真的不是健康問題，「能讓你放鬆、讓身體安心交出控制權的方法，就是好方法。」今晚如果又被腳冷卡在清醒與入睡之間，「穿上也好，脫掉也行，反正真正重要的，是你能不能好好睡一覺。」