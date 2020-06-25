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指考點解／數乙重概念、素養　線性規劃非選考！7成考題來自這幾冊

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▲大學學測，考生準備考試。（圖／記者林敬旻攝）

▲補教師指出，線性規劃應用題已經成為指考數乙必考非選題之一。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

109學年大學指考將於7月3日至5日舉辦。針對數乙，吳限定律補習班執行數學補教師儒逸表示，數乙重基本概念與素養，大多佔12題，重心要放在一、二、三冊，通常三冊約占70%。

儒逸針對每年數乙常考的章節說明，第一冊要多看多項式函數（除法原理、餘式定理、多項式方程式）、指對數函數（指對數圖形、比大小、首尾數）；第二冊的排列組合與機率（常常有題幹長的生活化題目，配合古典機率、條件機率）、數據分析（以圖表與大篇幅敘述題居多）；第三冊的直線方程式（線性規劃應用題）、平面向量（內積、二階行列式）；第四冊矩陣（矩陣列運算、轉移矩陣）；第五冊 機率統計II（期望值、抽樣統計理論）；第六冊中的函數（無窮級數、極限）。

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▲大學學測，考生準備考試。（圖／記者林敬旻攝）

▲109學年大學指考將於7月3日至5日舉辦。（圖／記者林敬旻攝）

儒逸說明，熟讀課本對於要考數乙的考生更加重要，除了熟讀每一個觀念以外，每一個例習題也要都作過一次，過於艱深的題目在數乙很少出現，要練出穩定性，其中線性規劃應用題已經成為數乙必考非選題之一，其中的各種細節務必表達清楚。

儒逸進一步以108數乙非選題第二題舉例。該題考學生汽機車銷售量，要求考生根據此題規劃不等式及目標函數，也要求考生回答運輸公司訂購多少重機、汽車才能獲得最大的淨利潤？儒逸說明，該類型應用題每一年大同小異，配分為12~13分，必須全部拿到，有時候會有引導什麼該寫或者限定好假設的未知數，若都沒有記得自己要假設，目標函數建立好單位也要記得寫，圖上的各種標示與頂點法也要寫清楚。

儒逸最後也說，去年數乙有許多生活化敘述長的題目出現，這兩年會是最後的數乙考試，但原則上不會偏離太多，重視素養的出題方式是必然的，考生們要有耐心地讀完題目，就能穩穩拿下這些分數。
 

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