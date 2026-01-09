「台南最大尾」遭追捕1年抓到了　爬樹上爽曬日光浴中彈倒地

▲台南永康祥合公園2025年被人發現1隻「金黃色巨無霸綠鬣蜥」，因體型驚人、頭尾長逾1公尺，經常攀爬高聳桉樹曬日光浴，成功躲過多次獵捕。（鳥友謝其良提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南永康祥合公園2025年被人發現1隻「金黃色巨無霸綠鬣蜥」，因體型驚人、頭尾長逾1公尺，經常攀爬高聳桉樹曬日光浴，成功躲過多次獵捕，讓牠在公園裡「逍遙法外」長達一年多，直到2026年初，台南市農業局森林保育科調派該科有「神射手」美譽之綠鬣蜥承辦人，持獵槍出動，終於成功將牠捕捉歸案，也讓這段「巨蜥傳說」正式畫下句點。

這隻綠鬣蜥自2025年起便固定棲息在祥合公園，幾乎都待在高大的桉樹上，距離地面太遠，讓獵捕行動難以進行，公園內其他綠鬣蜥陸續被移除，唯獨牠始終未「落網」，直到最近突才被台南市農業局森保科，有「神射手」美譽之科內綠鬣蜥承辦人，持獵槍出動，終於成功將牠捕獲。

▲台南永康祥合公園出沒的體長超過一公尺的金黃色巨無霸綠鬣蜥，與另一隻體色暗深色的同體型綠鬣蜥一起落網。（台南市農業局提供）

台南市農業局森林保育科長朱健明指出，這次捕獲的綠鬣蜥體長超過1公尺，屬於近年越來越常見的大型個體，現場也同步捕捉到另一隻體色較暗深、體型相近的綠鬣蜥。

朱健明表示，綠鬣蜥近年在河岸、公園、農地大量出沒，只要民眾通報，市府就會立即派遣「獵人」前往捕捉，並採取「一巡再巡」策略，連續多日反覆清查、掃蕩，直到現場不再發現蹤跡為止。

▲台南市農業局統計，2025年全市已捕捉2萬6820隻綠鬣蜥，平均每天超過70隻。（台南市政府提供）

針對民眾疑慮，農業局說明，綠鬣蜥主要為草食性、性情溫馴，雖然體型龐大，但不會主動攻擊人。若在戶外遇見，不需驚慌，牠們通常曬完太陽就會自行離開；若誤闖住宅，可先將牠控制在封閉空間內，再通報由專人到場處理，切勿自行捕捉。

▲台南市農業局森林保育科人員持獵槍出動，終於成功將巨無霸綠鬣蜥捕捉歸案。

數據也顯示問題嚴重。台南市農業局統計，2025年全市已捕捉綠鬣蜥2萬6820隻，平均每天超過70隻，比2024年增加近一倍，顯示族群仍持續擴張。農業局指出，綠鬣蜥入侵與早期飼養管理不當脫不了關係，如今已對農作、公共設施與原生生態造成實質威脅。綠鬣蜥繁殖力驚人，母蜥約3年性成熟，每次可產卵15至80顆，幼蜥存活率高達七至八成，加上擅長藏匿於河道、堤防與複雜地形，警覺性高、難以捕捉，使防治難度大幅提升。

除了啃食農作物等外，綠鬣蜥也因掘洞習性破壞堤防與道路結構，更因缺乏天敵而快速擴張，排擠原生物種，造成生態失衡。目前台南綠鬣蜥主要分布於三爺宮溪、二仁溪、八掌溪沿岸，地形複雜，使移除行動更加困難。對此，農業局採取多管齊下策略，包括委託專業團隊強力移除、設置大型誘捕器以發酵水果誘捕，並研議導入訓練工作犬協助搜尋巢穴，同時與嘉義林管處獵人合作，以主動與被動方式分進合擊。

農業局指出，外來種治理是一場長期戰役，未來將持續透過科學化管理、專業捕捉與跨縣市合作，並結合民眾通報力量，穩定控制綠鬣蜥族群，避免對環境造成更大衝擊。

農業局強調，目前如出現在公園等公眾場域的綠鬣蜥，因擔心嚇到民眾，都列為捕捉重點，只要民眾通報馬上會派人前往捕捉。民眾如果發現牠們的蹤影，可撥打綠鬣蜥通報電話：0989100919、0912354463，只要接獲通報會立刻派員處理。