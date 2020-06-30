蝦皮今下午5點開賣中衛5色口罩　藥妝、書店網路商店也有MIT品牌可搶

▲今明（6/30、7/1）兩天，蝦皮購物加碼釋出中衛口罩開賣。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

各大通路持續補貨上架醫療級口罩，想搶中衛口罩的話，可把握蝦皮超市今（6/30）下午17:00開賣時間，一次有5種顏色可挑選，7/1則於蝦皮24h推出口罩接力賽，共計釋出超過20萬片口罩。此外，除了Yahoo奇摩購物中心、生活市集、松果購物等電商提供MIT醫用口罩販售，《ETtoday新聞雲》也搜出能買到醫用口罩的藥妝、書店等網路商店。

蝦皮超市

今（6/30）下午17:00加碼開賣中衛口罩，提供酷黑、軍綠、深丹寧、櫻花粉、薰衣紫5種顏色選購，單盒50片裝，每盒售價300元，每人限購1盒。

蝦皮24h

7/1凌晨0點推出口罩接力賽，限量販售淨新藍綠雙色口罩、中衛彩色口罩，以及中衛兒童款粉藍色口罩、中衛酷黑3D立體口罩、摩戴舒醫用平面/鑽石立體口罩等，共計釋出超過20萬片口罩，每人限購1盒。

Yahoo奇摩購物中心

每天早上11～12點不定時限量銷售中衛、MOTEX摩戴舒、匠心等醫療口罩，單盒50片，售價300～509元不等，除了有匠心三層醫療口罩婦幼款，7/2將開賣中衛兒童口罩粉小兔款及藍胖達款，單盒30片入260元，每人限購1盒。

生活市集

販售威欣利、淨新、順易利3大MIT品牌醫療口罩，威欣利、淨新以成人款平面口罩為主，單盒50片裝，搭配站上優惠，折扣後價格429～598元不等，每人限購1組，最多一次可買10盒；順易利3D醫用口罩兒童款，1包50入，折扣後賣738元，每人限購1組，最多可購入2包。

松果購物

提供加利、順易利、淨新等醫療口罩品牌選購，單盒50片裝，搭配站上折扣優惠方案，價格413～649元不等，皆不限購，除了成人款，也有兒童款3D立體口罩，並有幼童、小童尺寸可挑選。

墊腳石購物網

販售MIT成人醫用口罩，單盒50片裝，售價399～400元不等，每人限購2盒。

丁丁連鎖藥妝

購物網販售中衛醫療口罩（天空藍），1包5入網路價：69元，每人限購1組。需注意的是，商品只限網路商店購物，因此不提供到店取貨、貨到付款服務。實體門市則有「萊潔」丹寧玫瑰粉口罩陸續到貨，實際開賣時間依各店公告為主。

大樹健康購物網

限量限購「萊潔」醫用口罩，成人款平面式口罩單盒50片裝，網路價349元；兒童3D立體口罩4～8歲適用，1包5入，網路價60元；N95醫療防護口罩（A級空汙專用），1包2入，網路價150元。

屈臣氏網路商店

超快適呼吸不悶熱醫用口罩，尺寸M，1包5入，網路價79元，每人限購1包。