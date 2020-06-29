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女士官早8到晚8狂製口罩手發炎...蔡英文感動謝「防疫英雄」

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▲蔡英文出席「後備指揮部支援口罩增產有功人員表揚典禮」。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文出席「後備指揮部支援口罩增產有功人員表揚典禮」。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文29日出席「後備指揮部支援口罩增產有功人員表揚典禮」，以三軍統帥身分向防疫人員致謝。其中，女士官蔡姿萍總共支援85天口罩生產，一度做到手發炎也不喊累，蔡英文也在典禮中代替國人向每一位辛苦的人員表達感謝。

面對疫情疫情威脅，後備指揮部依「中央流行疫情指揮中心」及國防部指導，配合經濟部口罩增產需求，在不影響常備部隊戰訓任務前提下，2月起累計動員後備輔導幹部1萬3千餘人、現役官兵5萬7千餘人，合計7萬多人，至5月31日退場，共119個工作天，圓滿達成口罩增產任務。

後備指揮部指出，口罩生產過程中，後備夥伴必須忍受機械噪音和慣性的連續動作，而且晝夜顛倒主要擔任夜班的工作，也因為支援同仁不分晝夜的辛勞，使得國內口罩產能由每日的180萬片，在不到3個月的時間內，提升到每日2,000萬片的產能。

其中，屏東縣後備指揮部政戰士中士蔡姿萍總共投入85天生產口罩，每天工作時間從早上八點到晚上八點，一開始因為不熟悉作業方式一度手發炎，不過她不喊累，只希望能投入生產貢獻國家。

總統蔡英文致詞時表示，身為三軍統帥，很高興來到這裡當面向所有口罩國家隊後備英雄表達祝賀、感謝。

蔡英文回憶，二月瞭解口罩製作時，看到後備幹部穿上防護衣工作，動員相當迅速，也因為大家忍受機器噪音、口罩悶熱、晝夜顛倒輪班，才讓產線24小時運作，不僅讓口罩日產能從180萬片提升到2000萬片以上，口罩原料產能也大量提升，「剛剛我在進入會場之前，看到許多廠商致贈的感謝狀，在這裡我也要代表所有國人同胞，再次向防疫英雄說聲謝謝大家辛苦了！」

此外，蔡英文29日到後備指揮部向防疫英雄致謝，不過藍營卻在昨天攻佔立院要求收回監察院人事案。面對媒體喊話是否會心疼監察院長提名人陳菊被杯葛，蔡英文微笑沒有回答。

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