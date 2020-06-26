指考點解／國文閱讀是大考趨勢！　全卷字數超過1萬字…補教師點出必考題





▲109學年指考將於7月3日至5日登場。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

4萬多人報名的109學年指考將於7月3日至5日登場。吳限定律補習班國文補教師曾正指出，自107年起，國文選擇題獨立成卷，大考中心表明「長文閱讀」即為首要強化的測驗方向，考察考生理解和欣賞不同風格文章的能力，另為豐富閱讀題型形式，並適度增加難度，未來也將增加難度較高「多選題題組」的設計，不可不慎。

曾正說明，對於現階段的國文科複習，應依測驗時間配置，增加題量，測驗「基礎」語文、文學與文化知識的理解與應用能力，同時適度評量考生長文閱讀的能力。考題大幅變革的機率不高，考生依據過往幾年的考題趨勢，穩固準備即可。

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曾正以過往的指考分析，「命題次數多寡」是在準備核心古文時，可資參考的方向，古文三十篇中，目前為止的出題頻率較高次數而言，為〈出師表〉、〈馮諼客孟嘗君〉、〈師說〉、〈始得西山宴遊記〉、〈燭之武退秦師〉、〈桃花源記〉、〈項脊軒志〉、〈廉恥〉、〈左忠毅公逸事〉、〈臺灣通史序〉等十篇。但要注意較晚納入三十篇核心古文〈諫太宗十思疏〉。

另外，古典韻文，〈琵琶行〉、〈寄黃幾復〉、〈書憤〉在107年入題考文意理解。核心白話文〈錯誤〉、〈狼之獨步〉、〈再別康橋〉、〈雁〉、〈夏之絕句〉亦於107年入題測驗文學意象及文意判讀。

曾正進一步分析必考類型，字形、字音、字義辨識為基本的語文能力，為區隔指考國文與學測國文，此類題型在指考國文可提高檢測的難，可針對高中六冊相關課文、延伸字詞，多分辨、背誦，尤其是在分冊語文練習中，有大量的相似字音、字形區別練習，考前快速翻閱古文三十篇章及翻譯，對於題目的理解及判斷甚有幫助。

▲補教師指出，近年跨學科整合題型變多，試題取材亦將納入各種社會、科學、文化和藝術等跨領域素材，使語文學習與生活密切結合。（圖／記者林敬旻攝）

對於句意理解、閱讀題型，曾正分析，該題型取材出自課內的約占25％，出自課外的占75％，對課外素材的閱讀理解以及長篇閱讀能力，仍是大考的主要趨勢。閱讀題組會視文字量多寡以及篇旨的豐富度，設計二到五個小題，分別測驗考生擷取與檢索文本訊息、統整與理解文意，以及分析與推論篇旨或作者言外之意等語文思辨能力。若以107年指考為例，全卷字數超過1萬2000字，其閱讀理解的速度以及掌握文本的效率必須有所提高。

至於填字、語句重組試題，曾正表示，常以保留首尾文句，而打亂中間文句排列順序的命題方式，要求考生推敲文章脈絡，探查因果關係，辨識文句原本的排列順序。並以填入詞語的方式，測驗學生體會文學作品的美感，選擇適切用詞的能力。重要國學常識部分則與課文相關的諸子百家思想，如《孟子》、《荀子》、《墨子》、《韓非子》、《老子》；與課文相關的文體流變，如樂府詩演變、賦體流變、唐宋詩判讀、古文運動唐宋至明清的發展等，其中特別是宋詞元曲的發展格外重要。

近年跨學科整合題型也變多，曾正說，試題取材亦將納入各種社會、科學、文化和藝術等跨領域素材，使語文學習與生活密切結合，以107年指考為例，圖表判讀與外籍移工的社會問題、共享經濟本質與古代史書的古今對照，不僅對應時事，同時測驗對今昔不同類型文本的理解程度。

曾正最後補充，普通高中國文科課程綱要微調修正對照中，有兩點值得注意，第一，加重對中華文化基本教材的重視，提醒考生研讀了解；第二，為期使文化經典教材的選材範圍能夠涵蓋傳統經史子集各部分，以更具代表性，在不影響教科書選文總數的原則下，增加《楚辭》、《荀子》與《史記》。

