生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

竹科男「9大省錢神技」摳到極致　大票人驚呆：好可悲

摳到極致！竹科男分享9大省錢神技　網狠酸：生活也太可悲

▲一名竹科工程師分享自己的省錢秘訣，充分善用各種免費資源與二手社團挖寶變現。（示意圖，photoAC）

文／鏡週刊

物價飛漲讓省錢變成全民運動，連竹科新貴也加入戰局。一位工程師在網路上公開他的9項節儉大法，整理得條條有理，反而引來大批網友圍觀與毒舌吐槽，嫌棄生活過得太沒質感。

公司補助搭配刷卡回饋

這名竹科工程師在Dcard發文，整理出自己的9大省錢攻略，首先是將補助與回饋發揮到極致，他強調公司的餐飲或超商津貼務必領好領滿，消費時先刷滿補助金，餘額再用電子支付綁定信用卡賺回饋，同時別忘了刷載具對發票，絕不放過任何中獎機會。

不吃飽、只買二手貨

再來是鎖定二手交易與公司免費資源，他建議多逛二手社團買賣物資，缺什麼都去當地社團挖寶，不僅省下大筆開銷，連不要的雜物也能變現。除了物資，他對公司資源的運用也到了爐火純青的境界，除了瘋狂使用免費健身房與講座，甚至連免費文具、筆記本等資源都不放過，能拿多少是多少。就連三餐都斤斤計較，他主張不吃太飽，把胃留給公司的下午茶、零食櫃或聚餐，盡量避免去外面餐廳花大錢。他甚至連員工健檢與禮券都列入清單，提醒大家別讓權利睡著。

免費娛樂+裝窮

此外，他建議休閒娛樂要找免錢的，除非急用，否則消費一律回公司買員購價，且對外必須維持裝窮人設，這樣才能擋掉長輩逼婚買車或同事拗請客的壓力。最後他提醒省錢之餘要顧好身體，別為了加班毀了健康。

遭毒舌：窮酸苦行僧

然而這套攻略卻被網友吐槽到不行，「感覺生活有點無聊，存那麼多錢的意義是？」「這麼窮酸可以不要自稱工程師嗎？」也有人笑說這哪是工程師，根本是苦行僧在過日子，「在竹科工作都這麼省，一般人如我該怎麼辦？來吸風喝水吃土好了」「跟房貸相比，省這些錢根本小打小鬧」；不過也有網友分享類似省錢絕招，「之前在前公司夏天為了省水電費，六日我都用公司廁所接水管洗澡，晚上鋪紙箱開冷氣過夜還太冷感冒，每天分別從不同廠區裝大桶冰水回去超爽」「東西都拿去公司充電、屎在公司拉、食物都在員餐吃，公司養我拜託，我只差沒把床搬去公司了」。


更多鏡週刊報導
每月支出53萬喊口頭緊　醫生、公務員夫妻「驚人開銷」揭密
雙薪家庭搏上位！35歲夫妻靠5心法　10年存1億移民爽退休
他年薪百萬嘆「存不到錢」　網見關鍵開銷：真的是必需品？

01/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
535 2 6904 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本恐「一夜之間」擁有核武！拜登曾警告習近平　鈽超過民用需求
快訊／緬甸宣布「徹底夷平」KK園區！　635詐騙據點全數炸毀
經典「勝利衝鋒」彩繪WRX毀了！　慘剩車殼畫面曝
帶1物回台　女遭罰20萬！房子險被查封

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

