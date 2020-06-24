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指考點解／物理歷年多考計算　補教師：整理一本公式大全就能拿高分

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▲▼108年大學指定考科考試,大學指考,考生,考場,陪考,家長,教育,升學壓力,考試,青少年,學生,多元入學。（圖／記者李毓康攝）

▲補教師指出，電流、電壓、電阻、電功率的計算，磁學中各種公式都是物理出題熱點。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

4萬多人報名的109學年指考將於7月3日至5日登場，物理為第一天第一個考試的科目。吳限定律補習班物理科老師黃邦指出，物理指考高三課程大約會佔60%，且容易出現計算題，建議考生最後幾天，整理考試時會用到的公式，考前不斷複習，小心計算才能拿到高分。

黃邦說明，近幾年物理指考多出現計算題，包括，熱學的理想氣體平衡、波的如駐波、干涉，另外電學中電場和靜電力、電位和電位能的關係，電流、電壓、電阻、電功率的計算，磁學中各種公式都是出題熱點。另外，除了高三課程以外，高一、二的部分要掌握基本題，往年指考單選前6至8題大多都是屬於這個範圍，考生只要再複習一下，尤其是學測沒有考的簡諧運動、星體運動能量分析等再加強記憶一下，拿到分數並不難。

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黃邦提到，近年很愛出閱讀理解能力的題型，尤其題目超級長，考生一看到題目可能就會嚇到，但然看起來很可怕，只要耐住性子看完，其實不至於太難。建議考生遇到題組題可以先快速的檢視一下題目要問什麼，再回到文章中圈出關鍵資訊，有條理、沉住氣的面對題目，不要因為題目長就不耐煩。

▲▼108年大學指定考科考試,大學指考,考生,考場,陪考,家長,教育,升學壓力,考試,青少年,學生,多元入學。（圖／記者李毓康攝）

▲109學年指考將於7月3日至5日登場。（圖／記者李毓康攝）

跨章節考題近幾年也很常出現，黃邦說，高三的電學、磁學，與高二的運動學、力學、能量組合的跨章節考題，可說是學生最害怕，命題老師最愛出的題目，此種題型要用的的觀念多，必須釐清後各個擊破。至於實驗題也是近五年指考常見的類型，包含實驗的操作、器材的設置、實驗數據的處理，都是非選題的出題材料，台灣學生對於實驗普遍比較弱，學校課程時間壓縮下，有不少學生甚至沒看過實驗如何進行，更不用提親自操作了，建議考生考前可以針對實驗，尤其是高三的波、電學的實驗及器材的操作、判讀加強複習一下。

黃邦也提到，近年時事科普就成為命題的材料，這種題目都會有一些沒見過的實驗、沒聽過的定理，考生看到可能會不知從何下手，但是不要怕，解題關鍵一定是課綱上面有的東西，仔細讀題目去找到到底這個沒聽過的東西在敘述什麼，再跟學過的內容作連結，通常這種題目搞懂後反而不是難題。

最後，黃邦建議考生，剩下幾天時間，自己把會用到的公式整理一遍，寫成一張自己的公式大全，考前再拿出來看一下安定心情。另外，近幾年指考物理考題普遍中間偏難，學生要冷靜做答，注意時間的分配，一時卡住的題目記得先跳過，把握基本的60分，再求更高的分數。
 

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