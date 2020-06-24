快訊／高雄補選「三咖督」衝擊陳其邁？蔡英文回應了

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文、副總統賴清德24日上午10時一同出席「總統府一樓開放參觀展場開展記者會」，並對時事議題進行回應。針對高雄市長補選戰，國民黨及民眾黨都加入戰局，「三咖督」狀態恐衝擊民進黨候選人陳其邁選情，蔡英文回應強調，盼這次選戰體現民主價值，選民都能熱情參與。

高雄市長補選戰將在8月15日投票，民進黨候選人陳其邁24日一早前往登記。國民黨方面23日徵召高雄市議員李眉蓁出戰，民眾黨則是在最後一刻決定推出人選，徵召高雄市議員吳益政參加補選，形成「藍綠白」三方戰局。

針對高雄市長補選戰「三咖督」，會不會衝擊到陳其邁選情？蔡英文24日受訪時回應，希望高雄這一次補選可以體現民主價值，選舉過程中難免有攻防，希望民主更深化、希望選民能夠熱情參與。

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