蔡英文坦言台海情勢「越來越複雜」：政府會隨時盯緊每個事件、每個訊息

▲賴清德、蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

除共機近期頻繁進入我國防空識別區外，美機、美鑑也多次現蹤我國在台海、南海的空域及海域。對此，總統蔡英文24日坦言，台海情勢等會越來越複雜，但政府會隨時盯住每一個事件，務必在這段期間保護國家安全。

蔡英文表示，這段時間台海情勢或區域情勢確實比較複雜，「越來越複雜」，有很多軍事作為或政治作為一直在進行當中，這是一個非常複雜情勢，我們雖然有疫情，但整體團隊都隨時盯住每一個事件、每一個重要訊息，務必在這段期間保護國家利益跟安全。

根據國防部公開紀錄，共軍截至今年目前為止，已15度出動軍機擾台，分別是1月23日（空警500、轟6等）、2月9日（殲11、空警500、轟6等）、2月10日（轟6等）、2月28日（轟6等）、3月16日（空警500、殲11等）、4月10日（殲11、空警500、轟6等）、5月8日（運八型機）、6月9日（多架蘇愷30（Su-30）戰機）、6月12日（運八型機）、6月16日（殲10型戰機）、6月17日（運8、殲10型戰機）、6月18日（殲10、殲11型戰機）、6月19日（殲10型機）、6月21日（殲10型戰機）、6月22日（轟6、殲10型戰機）。