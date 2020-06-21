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監察院恐成「輔選院」　王鴻薇指：黃健庭不能替陳菊背書

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▲▼0619 柯文哲議會專案報告-王鴻薇。（圖／記者黃克翔攝）

▲王鴻薇。（資料照／記者黃克翔攝）

記者蔡文鈴／台北報導

前台東縣長黃健庭被提名出任監察院副院長，引發藍綠抨擊，他20日已正式婉謝總統的提名，但仍引發不少輿論。對此，國民黨台北市議員日前在政論節目表示，未來在陳菊主政下的監察院，可能變成輔選院，若讓黃健庭出任副院長，難道是幫陳菊背書？更砲轟若黃健庭不夠格，「請問你陳菊夠格嗎？」

王鴻薇在《少康戰情室》中表示，先前監委陳師孟用自己的意識形態追殺司法人員，依陳菊的政治個性，難保監察院不會變成「輔選院」，而國民黨也不是不願意藍綠和解、政黨和解，而不能幫黃健庭這件人事案背書。

王鴻薇說，中選會都可以變成輔選會，2022馬上就要選舉，過去陳菊在輔選選舉的操作，未來對任何一個縣市長發動調查、糾正、彈劾都是有可能的，若未來在陳菊主政下的監察院，做選舉操作，又讓黃健庭當副院長，「這是幫她背書嗎？」

此外，對於民進黨批評黃健庭曾捲入官司弊案，王鴻薇則砲轟「莫名其妙」，「黃健庭不夠格？請問妳陳菊夠格嗎？妳被調查的案件比黃健庭還要多」，在政治操作上，她提醒國民黨不要懷憂喪志，要趕快因應現在的局勢。

監察院人事案引發政壇議論，黃健庭也成為藍綠箭靶，之後他在20日下午透過臉書表示，「我在這裡正式婉謝總統的提名。我對使命向來全力以赴，對清白絶對悍衛到底。」

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