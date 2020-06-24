「廢考監就從凍結提名開始」　林為洲喊臨時會成立修憲委員會

▲國民黨立院黨團總召林為洲。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文24日表示，廢除考監是民進黨的長期主張，修憲需要各黨派支持才有可能，「近來聽說在野黨有意提出，我們非常歡迎，提出具體想法我們一起討論」。對此，國民黨立法院黨團總召林為洲認為，目前各黨團針對廢考監均有共識，民進黨團應該在這次臨時會，將成立修憲委員會的事宜排入特定議案之中，「要廢考監就從這次凍結提名開始」。

總統府22日公布第六屆監察院委員提名人，由前總統府秘書長陳菊擔任監察院長兼國家人權委員會主委，不只原定的副院長黃健庭爆出爭議，後續監委名單也被踢爆有私人問題。蔡英文24日上午受訪時表示，廢考監是民進黨長期主張，但這需要修憲，要各黨派支持才有可能，「近來聽說在野黨有意提出，我們非常歡迎，提出具體想法我們一起討論」。

對此，林為洲24日下午表示，蔡政府提名的監委名單爭議不斷，朝野各界廢考監的聲浪四起，原因就在於「這份名單能看嗎」，院長提名人陳菊以退黨、辭去黨務為承諾，仍無法平息輿論的強烈反對及質疑，在高雄執政12年後留下如此不堪的政績及敗壞官箴的風氣，如同中選會主委李進勇日前退黨一般，不能說服大眾。

▲總統蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）



林為洲說，目前各黨團針對廢考監均有共識，民進黨團應利用這次臨時會，將成立修憲委員會事宜排入特定議案之中，進行朝野協商討論，這才是積極回應民意、不打假球的負責政黨。

林為洲指出，監委名單扣除自行退出的前台東縣長黃健庭、前新北市副市長陳伸賢外，27人中有24人與民進黨關係密切，擁有民進黨籍者更滿街都是，早已違背憲法「監察委員須超出黨派以外，依法獨立行使職權」的精神，充斥著「陳菊們」及「陳師孟們」，依據民進黨《黨員入黨辦法》第7條規定，黨員擔任司法人員、監察委員、考試委員等職務「暫予辦理註銷黨籍」；不再擔任公職務後「即予恢復黨籍」，根本是公然打假球。

林為洲批評，李進勇把應獨立行使職權的中選會搞成東廠打手、罷韓國家隊，變成民進黨側翼，現在前立委葉宜津、賴振昌此等要廢考監的前大小綠營立委，個人行徑爭議不斷，也等著拿高薪把監察院變成「養老院」、「酬庸院」、「綠色東廠」，質疑難道這就是民進黨式的廢考監。

林為洲表示，中華民國立國以三民主義、五權憲法為立國精神，但立國百年來憲政制度也變遷多次，制度不是不能改、不能變，重點在於如何改、如何變，民進黨把「陪審制」此等司法重大司法制度放入黨綱多年，全面掌權後卻說成只是拿來對抗國民黨的工具，「廢考監」不希望步上「陪審制」的後塵，全民也瞪大眼睛等著看。

林為洲指出，近日包括蔡英文、立法院長游錫堃、民進黨團總召柯建銘都接連發文主張廢考監，朝野各黨也抱持開放態度，陳菊此等派系大老，在政壇爭議多如牛毛，絕非一句退黨就可撇清，極度不適格擔任監察院長，因此呼籲民進黨勇敢一點，要廢考監就從這次凍結提名開始。

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