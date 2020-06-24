「希望國民黨不是講假話！」柯建銘：廢除考監兩院勢在必行





▲柯建銘。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文提名前總統府祕書長陳菊擔任監察院長，監委名單也出爐，讓「廢除考試院、監察院」議題再度引發熱議。面對國民黨稱支持「廢除考監兩院」，民進黨團總召柯建銘23日透過臉書表示盼國民黨不是打假球，「不要臨陣脫逃，淪為笑柄！」

總統蔡英文在連任就職典禮致詞中提到監察院轉型。她指出，監察院的國家人權委員會，將在今年八月掛牌成立，將是台灣落實「人權立國」理念的里程碑，也是監察院轉型的起點。

行政院長蘇貞昌近日指出，民進黨自創黨以來就主張廢除考、監兩院及三權分立，不過，考試院及監察院是憲政機關，廢除必須要有國人共識、要修憲，在修憲前，只有讓這樣的機關沒有歷史包袱、又能符合時代新意做出貢獻，不能一步到位之處還請國人見諒跟給與指教。

蔡英文24日受訪時重申，廢除考試院、監察院是民進黨長期主張，但這需要修憲，而各黨派的支持才有修憲的可能，近來聽說在野黨有意提出，執政黨非常歡迎，希望凝聚共識。

針對廢除考監議題，民進黨團方面22日提請立法院在6月29日至7月22日召開臨時會，預計處理監察院、考試院、國家通訊傳播委員會人事同意權案等重大議案。立法院長游錫堃也在23日下午召集朝野黨團協商，因各黨團無法達成共識，游錫堃裁示，29日上午將舉行全院委員談話會，決定是否召開臨時會相關事宜。

柯建銘則指出，游錫堃主持的朝野協商，國民黨黨團為了阻擋監察委員的人事同意權，而提出「廢除考監兩院」的政治擋箭牌，「本人期盼國民黨不要打假球，而是真的能在未來修憲的路上，願意提出並且支持該理念，不要臨陣脫逃，淪為笑柄！」

柯建銘回顧，民進黨自民國75年創黨以來，始終主張廢除考監兩院，憲政必須回歸三權分立，「但卻長期遭到國民黨阻撓，然而，歷史的時刻已經來臨，今日朝野協商，國民黨終於放下無謂的堅持，願意支持本黨長期以來的憲政主張，廢除考試院與監察院，民眾黨與時代力量對於廢除考監兩院也有共識，民進黨30餘年的努力，終於在今日守得雲開見月明！」

柯建銘提到，民進黨在創黨黨綱就已經明言，必須檢討大而不當的五權分立體制，民進黨從第二屆立法院開始，即已提出各種不同的修憲主張，包括廢除國民大會、廢除考試院與監察院以及降低選舉年齡至18歲等，當中廢除考試院與監察院的提案，更是早在第八屆時提出，民進黨不但最早提出，也著力最深。

柯建銘指出，「民國93年，國民黨強硬通過違憲的真調會組織條例，民進黨團由本人領銜提出釋憲案，而大法官也因此公布釋字第585號解釋，明確宣告立法院具有三權分立的憲政制度中最重要的國會調查權，因此，民進黨當時提出的釋憲案，更是促成台灣朝向三權分立憲政制度的重要推手。」

對於國民黨認為，既然要廢除考監兩院，為何還要提名考試委員與監察委員？柯建銘開嗆，「此種論述顯然毫無憲法意識，依據大法官釋字第632號，在目前的憲法規範上，若是總統消極不提名或是立法院消極不行使人事同意權，將會破壞國家的憲政體制，是違憲的行為，因此，蔡英文總統積極擔負憲法職權，提名考試委員與監察委員，民主進步黨黨團也承擔憲法責任，要求召開臨時會，處理人事同意權，絕非在野黨所稱的酬庸或是濫權，而是尊重與執行憲法。」

柯建銘喊話藍營，「希望下會期啟動修憲程序的時候，國民黨不要食言而肥、臨陣逃脫」，要與民進黨攜手共同廢除考監兩院，迎接正常的國家憲政體制，擁有璀璨的民主時光。