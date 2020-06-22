快訊／27監委完整名單看這裡！　總統府感謝黃健庭、陳伸賢婉拒提名

▲陳菊擔任監察院院長。（圖／ETtoday攝影中心攝）



記者陶本和／台北報導

總統府22日下午3時舉行「監察院第6屆監察委員被提名人介紹記者會」，由總統府秘書長蘇嘉全主持，並由審薦小組召集人陳建仁逐一介紹被提名人。蘇嘉全在致詞時，首先代表總統府，向二位婉拒提名的前台東縣長黃健庭、前新北副市長陳伸賢表達感謝。

總統府下午3點將舉行監察院第6屆監察委員被提名人介紹記者會，在名單中，確定由前總統府秘書長陳菊出任監察院長兼第一屆國家人權委員會主任委員；另外，7位兼任國家人權委員會委員的監委被提名人，包括：資深婦權工作者紀惠容、前立委王榮璋、台少盟秘書長葉大華、總統府原轉會委員鴻義章等4位新任監委，以及3位現任監委王幼玲、高涌誠、田秋堇。

在其他監委被提名人方面，包括：現任監委趙永清、蔡崇義、林盛豐、王美玉；以及台北市柯文哲人馬，曾擔任副市長的陳景峻、前台北市秘書長蘇麗瓊、前台聯立委賴振昌，還有曾具時代力量背景的醫師林郁容與醫師蕭自佑。

此外，也包括民進黨前立委葉宜津、前教育部次長范巽綠、前國安會諮委林文程、最高檢察署檢察官郭文東、律師張菊芳、世新大學資訊傳播系教授賴鼎銘、國立東華大學原住民民族學院院長浦忠成、審計部副審計長王麗珍等人。

至於監察院副院長被提名人黃健庭，在掀起提名風波之後，他主動婉拒蔡英文的提名；另外，前新北市副市長陳伸賢也掀起爭議主動退出，這兩位的監委名額，依照規劃目前暫時不會補提，而總統府也特別為此，於記者會上表達感謝。

監察委員提名完整名單：

監察院長 陳菊

監察院副院長 從缺

監察委員：

賴鼎銘

林文程

林國明

施錦芳

王幼玲

紀惠容

王麗珍

田秋堇

蘇麗瓊

蕭自佑

賴振昌

張菊芳

郭文東

鴻義章

蔡崇義

林郁容

林盛豐

葉宜津

潘忠成

趙永清

高涌誠

葉大華

范巽綠

陳景峻

王美玉