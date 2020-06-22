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否認推薦副院長人選　蘇嘉全：要能跨越黨派、化解社會對立

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▲▼總統府公布監察委員提名人選記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲總統府秘書長蘇嘉全。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者蔡文鈴／台北報導

監察院人事風波暫時告一段落，副院長名單暫緩提名。對此，總統府祕書長蘇嘉全表示，總統已經聽到各界反應，誰能跨越黨派，化解社會對立，就會將名單建議給總統。

監察院副院長被提名人黃健庭，在掀起提名風波之後，他主動婉拒蔡英文的提名。外界揣測，蘇嘉全有給予副院長名單意見，蘇嘉全否認，「我完全沒有推薦任何人選的提名」，是最後要送請立法院才知道人選，只要誰能跨越黨派，化解社會對立，會給總統做適當的建議，總統會依照憲法賦予的權力，時機就會請立法院行使同意權。

對於外界質疑副院長跟監委的疑慮，蘇嘉全回應，審薦小組是所有監察委員提名，總統表示對於人選的各種揣測，先不予做任何臆測，總統基於跨越黨派化解社會對立的角度，才決定提名黃健庭來擔任副院長。

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