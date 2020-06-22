快訊／陳菊任監察院長：即刻起退出民進黨、退出所有政黨活動

記者徐政璿／台北報導

總統府22日下午3時舉行「監察院第6屆監察委員被提名人介紹記者會」，由總統府秘書長蘇嘉全主持，並由審薦小組召集人陳建仁逐一介紹被提名人。被提名為監察院長的陳菊在致詞時表示，她知道自己的責任非常重大，必須超越黨派超然公正，「我在這裡清楚宣布，我會辭去所有政黨職務，退出政黨，包括政黨活動。」

陳菊表示，非常感謝總統提名她當第六屆監察院院長，謝謝總統的信任跟肯定，長期以來監察院的定位跟功能，社會有不同意見，經過上一屆立法院修訂監察院組織辦法，同時制定監察院轉型為國家人權委員會，未來監察監察院將進入新的階段。

陳菊指出，全世界對人權非常重視，人權設立專責機構，已經成為世界重要潮流，她要跟各位在場好朋友報告，台灣民主深化，監察院的轉型，包括蔡政府執政對人權價值的重視，未來她擔任監察院院長，一定會讓監察院的功能能夠公正，包括彈劾、糾舉、糾正的行使，來發揮救濟的權益，監督施政，加強人權委員會制度的建立，讓它發揮保障。

陳菊說，50年前因緣際會投入人權工作，從1968年至今超過50年，每個階段都參與，今天面對新的角色承擔新的責任，「我知道我的責任非常重大，必須超越黨派超然公正，我在這裡清楚宣布，我會辭去所有政黨職務，退出政黨，包括政黨活動。」

▼總統府公布監察委員提名人選記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）