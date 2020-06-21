任內新北副市長陳伸賢退出監委提名　朱立倫：對他二次傷害不公平

▲前新北市長朱立倫回應任內副市長陳伸賢婉拒監委提名。（圖／記者黃國霖攝）



記者楊蕓／台北報導

繼前台東縣長黃健庭獲提名為監察院副院長引發爭議，入選監委名單的前新北市副市長陳伸賢，因為過去彈劾案也被翻出來做文章，20日晚間表態退出監委提名。對此，前新北市長朱立倫回應，這次提到陳伸賢11年前沒有受懲戒的案件，「對他二次傷害也很不公平」。

陳伸賢20日晚間表示，這次被提名監委反而造成很多困擾，多年前不公平、不公義的彈劾案被拿出來重提。當時的彈劾案很多都有政治考量，至於后豐斷橋事件，懲戒委員會最後決議不予懲處，證明不是他的問題，如今過去冤枉的傷害卻再次被掀開，決定退出監委提名案，不需要造成雙方的困擾。對此，總統府深夜證實消息，強調理解並且尊重他的決定。

陳伸賢在前新北市長朱立倫主政下曾擔任副市長，對於陳伸賢婉拒提名一事，朱立倫21日上午受訪時回應，陳伸賢是一個專業認真、受到大家肯定的公務員，「這次又提到11年前，當時他並沒有受到懲戒的案件，對他二次傷害也很不公平。」

陳伸賢於2003年到2009年間任經濟部水利署長，任內前台中縣后豐大橋於2008年因為辛樂克颱風沖斷橋墩，橋梁斷裂導致2死、4失蹤，遭監察院彈劾，隨後轉任朱立倫時代的新北市秘書長，2016年8月1日在副市長任內退休，陳伸賢今年3月接受徵詢，同意出任監委。

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