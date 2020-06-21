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監委提名風波　李彥秀批「噁心」：民進黨既要鬥爭又假清高

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▲▼0617國民黨中常會李彥秀堵訪。（圖／記者徐斌慎攝）

▲國民黨副秘書長李彥秀。（資料照／記者徐斌慎攝）

記者楊蕓／台北報導

監察委員提名引起風波，前台東縣長黃健庭、前新北市副市長陳伸賢接連退出提名，國民黨副秘書長李彥秀21日批評，總統蔡英文主導的的監察院提名過程，用拙劣的手段消費「政黨合作」美名，卻是一再糟蹋被提名人，缺乏總統高度，更直批民進黨分化裂解在野黨的團結，「既要鬥爭又要假清高的做法，著實噁心！」

黃健庭日前被提名出任監察院副院長，引發藍綠抨擊，提名案急踩煞車，黃健庭20日正式婉謝提名；而入選監委名單的前新北市副市長陳伸賢，則因為過去彈劾案被翻出來做文章，20日晚間表態退出監委提名。

李彥秀21日在臉書發文痛批蔡英文糟蹋被提名人，並指出，過去民進黨長期主張廢除監察院，屢屢提名監察委員都引發爭議，這次的做法更是重傷監察院獨立行使職權的威信。總統提名的副院長、委員名單，遭到民進黨內砲轟卻未見總統或是高層出面捍衛，甚至緊急停止提名記者會，對於所有的被提名人，都相當不尊重。

李彥秀也批評，一邊向親綠媒體放話，說提名黃健庭就是政黨合作的考量，一邊又不願意透過黨對黨的方式進行溝通，說一套做一套，根本就是缺乏政黨合作的誠意及考量，只是想要挖牆腳，只是想要分化裂解在野黨的團結，「民進黨既要鬥爭又要假清高的做法，著實噁心！」

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監察院李彥秀黃健庭陳伸賢

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