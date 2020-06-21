黃健庭、陳伸賢退出監委提名　侯友宜「惋惜」：為國做事應超越黨派

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者羅婉庭攝）

記者楊蕓／台北報導

針對前台東縣長黃健庭、前新北市副市長陳伸賢接連退出監察委員提名，新北市長侯友宜21日受訪時表示，兩人都是得到一定風評的公眾人物，退出提名令人惋惜，並強調「凡是替國家社會做事，永遠超過黨派」，因此不需要以黨派對立、衝突來斷論一件事。

黃健庭被提名出任監察院副院長，引發藍綠抨擊，提名案急踩煞車，國民黨祭出停權處分，黃健庭20日正式婉謝提名後，國民黨回應表示樂見，「原則上不會繼續對黃健庭進行考紀處分」。入選監委名單的前新北市副市長陳伸賢，則因為過去彈劾案也被翻出來做文章，20日晚間也表態退出監委提名。

對於整起提名風波，侯友宜21日受訪時表示令人惋惜、遺憾，他認為，監察院是獨立行使公平正義的機關，任何人選必須被理性討論，「凡是替國家社會做事，永遠超過黨派」，因此不需要以黨派對立、衝突來斷論一件事。

侯友宜強調，人選到底適不適合這個位置，大家確實可以公開接受指教，黃健庭、陳伸賢都是在替社會國家做事，且得到一定風評的公眾人物，「他們退出監察院提名，我個人覺得非常惋惜。」

對於國民黨先對他祭出停權處分，黨內對黃健庭掀起的批評聲浪，是否太過嚴厲？侯友宜說，人民、國家、社會遠超過黨派，看一件事情要看本質，只要是為國家做事是好的，就要好好支持，至於國民黨對黃健庭的看法，以及處理事情的方式，他表示尊重。

另外，監院人事提名遭質疑是綠營分化藍營的說法，侯友宜則強調，任何事情他都以正向方式看待，只要是好的人選，且願意站出來做事，那是超越黨派的，人選還是要被理性探討，包括他的過去以及未來面對的挑戰，「絕對不是黨派一己之私，作為對立衝突，造成當事人無法被充分討論，這是比較可惜的地方。」

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