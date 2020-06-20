快訊／蔡英文回應黃健庭婉謝提名　反駁利用人事案幫陳菊轉移焦點





▲黃健庭。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨籍台東縣前縣長黃健庭被提名為監察院副院長，引發政界一片譁然。他20日透過臉書表示，「我在這裡正式婉謝總統的提名。我對使命向來全力以赴，對清白絶對悍衛到底。」對此，總統府晚間回應，蔡英文尊重黃健庭決定，同時也駁斥藍營「利用黃前縣長幫陳菊轉移焦點」說法，怒斥是無稽之談。

對於前台東縣長黃健庭20日稍早表示婉謝總統提名第六屆監察院副院長一事，總統府發言人張惇涵表示，蔡總統尊重黃前縣長的決定，也感謝黃前縣長當初願意跨越黨派藩籬接受提名，為化解社會對立而努力。

張惇涵說明，執政團隊的任務是堅守執政價值，推動各項施政，以不負人民付託；而監察院行使彈劾、糾舉及審計權，監察委員應超出黨派以外，依法獨立行使職權，這才符合憲政制度與責任政治。因此，對於提名監察院人事，總統始終以超越黨派為思考，人選涵蓋多元領域、兼容多元意見，以化解社會對立。

張惇涵表示，綜觀李登輝前總統、陳水扁前總統、馬英九前總統以來，歷任總統在提名監察院人事時，皆曾提名不同政黨人士。而總統府在提名審薦程序階段，也歡迎各社會團體及政黨推薦人選，共同為國舉才。部分在野黨所稱的「黨對黨模式」，實不符合憲政慣例及體制；指稱「利用黃前縣長幫陳菊轉移焦點」，更屬無稽之談。

張惇涵表示，這段時間各界的意見，總統也都有完整掌握了解，各方多元的意見，執政團隊都會虛心參考，讓各項政策的決策能夠更臻周延。至於第六屆監察院院長、副院長、監察委員的提名記者會，在確切時間定案後將對外通知。

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