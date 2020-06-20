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快訊／黃健庭：正式婉謝監察院副院長的提名…「有心人士到此為止」

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▲▼黃健庭記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃健庭記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨籍台東縣前縣長黃健庭被提名為監察院副院長，消息一出，引發政界一片譁然。黃健庭20日下午在臉書表示，「我在這裡正式婉謝總統的提名。我對使命向來全力以赴，對清白絶對悍衛到底。」

黃健庭說，「我在意我的名聲，遠勝過任何位置。以我當擋箭牌，來轉移焦點的有心人士，可以到此為止了。祝大家周末平安喜樂！」

監察院人事案引爆政壇，讓黃健庭過去爭議被擺上檯面討論，立刻遭到藍、綠、時力3黨圍攻。不過，黃健庭毅然決然接受提名，國民黨先行停權處分，蔡英文眼看民進黨內的反對聲浪也即將炸鍋，不得不暫緩提名。

藍營方面，黃健庭在決定接受提名前，未通知國民黨中央，僅在總統府宣布前一天突襲式告知黨主席江啟臣，但黨內仍不放棄機會，祭出最輕的停權處分，盼他回心轉意，但黃下午卻稱得不到國民黨祝福就退出提名案，將火球丟回藍營，此舉讓黨內十分憤慨。

國民黨也不再給面子，火速表示黃健庭未在事前告知、徵詢黨部，個人就先接受提名，這是個人的決定，而非政黨合作的結果。所以國民黨沒有祝福與否的問題，會依照黨章制度處理。

國民黨重申，監察院本來應該超越黨派，黃健庭以及其他被提名人，都應該主動退出政黨運作後再接受提名。

國民黨強調，人事審查尊重黨團依職權審查。黃健庭是否能夠適任監察院副院長職務，需要經過立法院多數委員同意，他應該先思考是否能夠得到民進黨的支持，而不是國民黨的祝福。

綠營方面，民進黨立委也群起反對，指出只有「荒謬」兩字可以形容，這職務不是只有民進黨可以當，但讓弊案纏身的人擔任的話，將成為台灣政壇的一則大笑話。

民進黨立委王美惠表示，監察院副院長不是只有民進黨的人能夠擔任，但仍要秉持選賢與能，並符合社會期待，社會上一定有更多卓越人才可以尋求，大可不必提名一位爭議人士。

民進黨副秘書長林飛帆也在臉書發文表示，昨晚傳出，監察院副院長人選可能由黃健庭出線，如果這個消息屬實，「我不贊成，也希望高層再三思」。

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