被國民黨批「用黃健庭幫陳菊轉移焦點」　民進黨：低劣謊言凸顯心虛





▲陳菊。（資料圖／記者郭世賢攝）

記者袁茵／台北報導

前總統府秘書長陳菊獲提名為監察院長、國民黨籍台東縣前縣長黃健庭為監院副院長一事，點燃藍綠營戰火，儘管黃健庭已表達謝絕提名，但監察院人事案仍備受討論。針對國民黨表示，總統蔡英文利用黃健庭，幫遭監察院彈劾3次、糾正超過50次的陳菊轉移焦點，民進黨20日晚間回擊，這是張冠李戴的低劣謊言。

面對黃健庭20日透過影片方式，表達自己拒絕監察院副院長的提名，國民黨回應，從過去兩天民進黨相關黨政人士的發言中，顯見總統蔡英文根本只是要利用黃健庭，幫遭到監察院彈劾3次、糾正超過50次的陳菊轉移焦點，並非真心要借重國民黨的人才。

針對國民黨的言論，民進黨發言人顏若芳晚間回應，這是張冠李戴的低劣謊言，陳菊不曾被彈劾過，國民黨所言已事涉誹謗，應負擔相關法律責任，民進黨也對國民黨的造謠抹黑表達嚴厲譴責。

顏若芳表示，國民黨牽拖陳菊、牽扯民進黨，才是在為其無法超越黨派思考找擋箭牌。相信總統依據憲法提名監院人選不需要任何「擋箭牌」，未來在立法院審查過程中，相關提名人選也將坦蕩接受檢視，相信真理愈辯愈明，國民黨的抹黑也將被看破手腳。

顏若芳也指出，各級政府皆有眾多被監院糾正之事例，應對各政府機關、各具體事項客觀公平檢視。近日看見國民黨與其他在野政黨政治人物，刻意以斷章取義之數據做不實渲染，不但無助於政治文化的進步，更凸顯心虛偽善的事實。

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