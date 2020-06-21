傳馬、吳不滿九二共識成歷史描述拒赴江啟臣餐敘　朱立倫：還要凝聚共識

▲前國民黨主席朱立倫。（圖／記者黃國霖攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨19日改革委員會全體委員會，黨主席江啟臣會中表明，九二共識是過去扮演兩岸求同存異、擱置主權爭議的「工具性論述」，傳出引發前總統馬英九、前黨主席吳敦義不滿，原訂23日的餐敘「因故」不出席。對此，前黨主席朱立倫被問到新兩岸論述是否可行，表示要等一起聚會時再來討論。

國民黨改委會兩岸小組提出四大支柱，建構和平穩定的台海新關係。其中「九二共識」存廢與否經內部多次激辯後，委員會尊重「九二共識」的歷史成果，強調兩岸關係多年來從對抗走向和解，再走回僵局，「九二共識」是關鍵因素，痛批民進黨長期抹黑「九二共識」。江啟臣在會中提到，九二共識是工具性論述，國民黨要告訴民眾兩岸目標是什麼，兩岸組提出的「四大支柱」，就是未來處理兩岸關係要守住的基本條件。

不過，在江啟臣發表九二共識談話後，原先馬英九、吳敦義預計23日將應江啟臣之邀，赴李乾龍家中餐敘，為黨內改革及高雄市長補選等凝聚共識。不過，傳出馬、吳20日先後通知黨中央，當天因故無法出席餐敘，被解讀是不想為新兩岸論述背書。

對此，朱立倫21日受訪時，被問到馬、吳不出席及是否會赴約，回應「喔真的喔！我不曉得，這個安排主要針對高雄輔選，不管有沒有吃飯，大家都會全力以赴討論高雄市補選。」

對於國民黨新兩岸論述是否可行，朱立倫則強調，黨很努力改革，大家可以多提供不同意見，最後再來凝聚共識；至於馬英九認為九二共識不可拋棄，朱則說，「這個我們目前因為還沒一起聚會，聚會再討論。」

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