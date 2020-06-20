快訊／黃健庭婉拒總統提名　國民黨不開鍘：民進黨非真心借重人才

記者羅婉庭／台北報導

國民黨籍台東縣前縣長黃健庭被提名為監察院副院長，由於藍綠反彈、提名案急踩煞車，國民黨也祭出停權處分，因此黃健庭20日正式婉謝總統蔡英文的提名。對此，國民黨表示，民進黨非真心借重人才，而是要為陳菊的不適任轉移焦點「期待未來黃前縣長能和其他同志一同奮鬥，為改革國民黨努力。」

國民黨表示，樂見黃健庭拒絕監察院副院長的提名。從過去兩天民進黨相關黨政人士的發言中，顯見蔡英文總統根本只是要利用黃前縣長幫遭到監察院彈劾3次、糾正超過50次的陳菊轉移焦點，並非真心要借重國民黨的人才。蔡英文總統如果認為黃健庭是監察院副院長適任人選，應該捍衛自己的提名決心，而不是放任黨內同志攻擊。





▲黃健庭。（資／記者屠惠剛攝）

國民黨強調，如果民進黨需要借用國民黨的黨員進入政府服務，應該依循黨對黨的模式，和國民黨進行政策的討論及合作，而非直接接洽個別黨員，如此不但紊亂政黨政治，也不符責任政治的原理。

國民黨表示，既然黃健庭已經退出監察院副院長的提名，原則上不會繼續對他進行考紀處分，也期待未來黃健庭能和其他同志一同奮鬥，為改革國民黨努力。

考紀會主委葉慶元表示，國民黨考紀會處分考量是因黃健庭加入其他政黨職務，而將其停權，目前黃已婉謝接副院長一職，就沒有既定的事實成立，考紀會最快下禮拜跑完程序，撤銷黃健庭的停權處分，恢復黨員權利。

對於監察院副院長提名案的爭議，黃健庭下午在臉書表示婉拒蔡英文的提名，表示「名聲遠勝過任何位置」，他對使命向來全力以赴，對清白絶對悍衛到底。拿他當擋箭牌、轉移焦點的有心人士，可以到此為止了。

監察院人事案引爆政壇，讓黃健庭過去爭議被擺上檯面討論，立刻遭到藍、綠、時力3黨圍攻。不過，黃健庭毅然決然接受提名，國民黨先行停權處分，蔡英文眼看民進黨內的反對聲浪也即將炸鍋，不得不暫緩提名。

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