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黃健庭婉拒監院副院長提名　朱立倫喊話黨中央：接下來保持好的互動較重要

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▲▼朱立倫受訪。（圖／記者黃國霖攝）

▲前國民黨主席朱立倫。（圖／記者黃國霖攝）

記者楊蕓／台北報導

前台東縣長黃健庭被提名出任監察院副院長，引發藍綠抨擊，提名案急踩煞車，國民黨一度祭出停權處分，黃健庭20日正式婉謝提名。對此，前國民黨主席朱立倫21日受訪時表示，黃健庭的想法有它值得肯定的地方，他也喊話黨中央，接下來多跟黃健庭保持好的互動比較重要。

針對黃健庭婉謝提名，朱立倫表示，黃健庭是國民黨很重要的人才，相信他這次的想法，有它值得肯定的地方，過程中民進黨人士對他的羞辱，或是社會對他的攻擊，他也應該要出來表示辯駁，「相信大家都是肯定黃縣長過去在縣政的表現，對於他這次的想法，我們還是表示肯定，大家多跟他保持好的聯繫。」

對於國民黨先對他祭出停權處分，黨內對黃健庭掀起批評聲浪，是否太超過？朱立倫說，黨中央有黨中央的立場，接下來多跟黃健庭保持好的互動比較重要。

不過，監院人事原先選在國民黨改革委員大會的前一天提名，被質疑刻意重創國民黨的改革氣氛。對此，朱立倫強調，這次事件也看到民進黨操作相當粗糙，尤其過程中對於黃健庭也好，陳伸賢副市長也好，「這些攻擊到底是兩手手法還是惡意操作，都值得大家來觀察。」

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