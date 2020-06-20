　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／黃健庭婉拒總統提名　國民黨取消停權處分

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者羅婉庭／台北報導

國民黨籍台東縣前縣長黃健庭被提名為監察院副院長，由於藍綠反彈、提名案急踩煞車，國民黨也祭出停權處分，因此黃健庭20日正式婉謝總統蔡英文的提名。對此，國民黨考紀會主委葉慶元回應，最快下週撤銷停權處分。

葉慶元表示，國民黨考紀會處分考量是因黃健庭加入其他政黨職務，而將其停權，若失去原因，自然就不會繼續處分，最快下禮拜跑完程序，撤銷黃健庭的停權處分，恢復黨員權利。

對於監察院副院長提名案的爭議，黃健庭下午在臉書表示婉拒蔡英文的提名，表示「名聲遠勝過任何位置」，他對使命向來全力以赴，對清白絶對悍衛到底。拿他當擋箭牌、轉移焦點的有心人士，可以到此為止了。

監察院人事案引爆政壇，讓黃健庭過去爭議被擺上檯面討論，立刻遭到藍、綠、時力3黨圍攻。不過，黃健庭毅然決然接受提名，國民黨先行停權處分，蔡英文眼看民進黨內的反對聲浪也即將炸鍋，不得不暫緩提名。

藍營方面，黃健庭在決定接受提名前，未通知國民黨中央，僅在總統府宣布前一天突襲式告知黨主席江啟臣，但黨內仍不放棄機會，祭出最輕的停權處分，盼他回心轉意，但黃下午卻稱得不到國民黨祝福就退出提名案，將火球丟回藍營，此舉讓黨內十分憤慨。

國民黨也不再給面子，火速表示黃健庭未在事前告知、徵詢黨部，個人就先接受提名，這是個人的決定，而非政黨合作的結果。所以國民黨沒有祝福與否的問題，會依照黨章制度處理。

國民黨重申，監察院本來應該超越黨派，黃健庭以及其他被提名人，都應該主動退出政黨運作後再接受提名。

國民黨強調，人事審查尊重黨團依職權審查。黃健庭是否能夠適任監察院副院長職務，需要經過立法院多數委員同意，他應該先思考是否能夠得到民進黨的支持，而不是國民黨的祝福。

綠營方面，民進黨立委也群起反對，指出只有「荒謬」兩字可以形容，這職務不是只有民進黨可以當，但讓弊案纏身的人擔任的話，將成為台灣政壇的一則大笑話。

民進黨立委王美惠表示，監察院副院長不是只有民進黨的人能夠擔任，但仍要秉持選賢與能，並符合社會期待，社會上一定有更多卓越人才可以尋求，大可不必提名一位爭議人士。

民進黨副秘書長林飛帆也在臉書發文表示，監察院副院長人選可能由黃健庭出線，如果這個消息屬實，「我不贊成，也希望高層再三思」。
 

▲▼黃健庭記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃健庭。（資／記者屠惠剛攝）

其他人也看了這些...

民進黨立委齊轟黃健庭人事案　「總統府很難說服支持者」
林為洲：黃健庭任監院副院長「很酬庸」　國民黨團不可能同意
蔡英文提名黃健庭？林飛帆：「我不贊成」希望高層三思

更多熱門新聞...

黃健庭接任監察院副院長　遭國民黨停權處分
邱顯智：黃健庭曾遭糾正又涉案在身　怎能行使職權糾舉他人
「蔡英文這幾個月最漂亮的安排」　葉毓蘭：何不讓黃健庭當行政院長

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／台中麗寶雲霄飛車突停止！　15名遊客卡35米高空
謝和弦到中時噴漆「X」嗆放火　法院判決出爐
正妹直播吃蜂巢：好好吃喔！　下秒被蜜蜂狠咬一口慘了
靠北老公「6間店面收租」不工作　網哭：妳是不是在炫耀
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃健庭先斬後奏還討祝福　國民黨祭「最輕處分」卻要背罪名

民眾黨敲定8月2日召開黨員大會　5月底前入黨有參加資格

「政黨和家庭一樣會吵吵鬧鬧」　徐永明喊話：對民眾黨期待很高

快訊／黃健庭婉拒總統提名　國民黨不開鍘：民進黨非真心借重人才

韓國瑜遭罷免！黃文財留任船公司董座　綠營秀出「麻吉大事記」怒喊：快換人

悠遊卡公司加碼3倍券10％回饋：要讓消費者更有感

徐永明：2022年台北市長將自推人選　不排斥與國民黨以外陣營合作

快訊／黃健庭婉拒總統提名　國民黨取消停權處分

徐永明：提名黃健庭無助於朝野和解　「政治計算比較多」

俏秘書派駐市府「po文陪長官喝酒」惹議　盧秀燕：同仁、廠商都該自律

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

荷動畫神模擬「各國怎麼打仗的」 美國派無人機、北韓一顆核彈搞定

天文奇景「日環食」周日現台灣！　全台各縣市地圖、時間點一次看懂

葉問臘腸短手連擊「活木樁」！柴淡定咬玩具...反差萌翻網友

歡樂大合照秒變「車禍既視感」大師神手P圖網笑翻：超有才！

劉德華慶「32週年」線上開唱　甜笑大秀女兒Hanna畫作...超有愛

民眾黨敲定8月2日召開黨員大會　5月底前入黨有參加資格

「政黨和家庭一樣會吵吵鬧鬧」　徐永明喊話：對民眾黨期待很高

快訊／黃健庭婉拒總統提名　國民黨不開鍘：民進黨非真心借重人才

韓國瑜遭罷免！黃文財留任船公司董座　綠營秀出「麻吉大事記」怒喊：快換人

悠遊卡公司加碼3倍券10％回饋：要讓消費者更有感

徐永明：2022年台北市長將自推人選　不排斥與國民黨以外陣營合作

快訊／黃健庭婉拒總統提名　國民黨取消停權處分

徐永明：提名黃健庭無助於朝野和解　「政治計算比較多」

俏秘書派駐市府「po文陪長官喝酒」惹議　盧秀燕：同仁、廠商都該自律

快訊／黃健庭：正式婉謝監察院副院長的提名…「有心人士到此為止」

台南與慈濟簽定5大環保合作書　黃偉哲加碼送白米感謝資收戶

中職／岳東華前役再見轟今天先發　詹子賢腰部緊繃板凳待命

秀智金框眼鏡造型判若兩人！「一天內獲130萬讚」網公認：天然

「預購票逾3萬張」雙龍七彩吊橋啟用　部落觀光嘉年華熱鬧滾滾

中職／包林傑領機票無庸置疑　除非一種可能性

小孩慶生等不到…媽媽找小王狂嗨3天2夜　法院判賠人夫5萬元

川普揚言與中國經濟「完全脫鉤」　趙立堅：不現實也不明智

誰是川普最親密戰友？波頓新書爆：安倍與強生！

日本豪華郵輪「飛鳥II」起火　黑煙持續3小時才散去！

快訊／台中麗寶雲霄飛車「搶救地心」突停止！15名遊客卡35米高空

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

政治熱門新聞

陸軍中士偷帶女友回營...半夜呻吟　下場慘了

北市振興加碼1000元！　柯文哲：嗶3000領3000

快訊／黃健庭：我正式婉謝總統的提名

黃健庭先斬後奏還討祝福　國民黨祭「最輕處分」卻要背罪名

「國民黨大韓黑」參選高市長補選

快訊／黃健庭拋「得不到祝福寧可退出」　國民黨火速回應了

副閣揆首日先懺悔！沈榮津自爆：陳其邁不睡覺...常半夜2點打電話給我

明天就要退伍…21歲義務役男清晨陳屍營內　早點名未到「躺床一覺不醒」

韓粉「一柱擎天姐」表態要補選市長

罷免黃捷「最新連署數字」曝　韓粉激盼光復鳳山

「罷捷」連署宣布破2萬份！下一步曝光

誰能跟陳其邁一博？　杜紫宸點名「她」出戰：選票上看80萬

快訊／台贈援「譚德塞家鄉」10萬片口罩

陳其邁人氣爆發！憂心大家不投票：再沒選上我實在…

更多熱門

相關新聞

陳時中醫材惹議下神壇？　蘇揆：會有圓滿結果

陳時中醫材惹議下神壇？　蘇揆：會有圓滿結果

行政院長蘇貞昌20日南下農委會高雄區農業改良場「感謝有您 豬事順興」典禮時，針對媒體詢問有關可能被提名的監察院副院長黃健庭評價時表示，「現在有一點變化，最後會很圓滿」；另衛福部長陳時中有關醫材爭議是否下神壇時也說，經溝通後，未來也會很圓滿。

快訊／黃健庭婉拒總統提名　國民黨不開鍘：民進黨非真心借重人才

快訊／黃健庭婉拒總統提名　國民黨不開鍘：民進黨非真心借重人才

徐永明：提名黃健庭無助朝野和解

徐永明：提名黃健庭無助朝野和解

藍綠炸鍋！黃健庭取消記者會

藍綠炸鍋！黃健庭取消記者會

黃健庭喊冤「江啟臣過一晚全變了」　藍營發言人打臉

黃健庭喊冤「江啟臣過一晚全變了」　藍營發言人打臉

關鍵字：

監察院黃健庭江啟臣國民黨

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／華碩女員工跳樓　吊掛14樓外牆

蔡桃貴不吃飯　二伯收笑臉下令罰站

冷氣開15分鐘爆炸　消防局曝關鍵

陳喬恩「謝娜已經不是好朋友」！

威力彩再飆9.2億！「這2星座」財神爺上門旺翻

貼心舉動遭排擠！女教練曝駕訓班潛規則

想給女友驚喜！金剛飛回台灣「一開家門看到陌生男」

梧桐妹15歲生日！賈靜雯不遮了「罕見放正面照」

李千那0偽裝現身兒子畢典！

明日環食撞期馬雅預言末日！NASA回應了

《慾罷不能》法蘭控被玩弄！哈利出面喊冤

遇陌生男持刀搶包　女駕駛逆向撞飛2路人

「43-28＝15」正確算法曝光　媽一看好心累

陸軍中士偷帶女友回營...半夜呻吟　下場慘了

蔡依林驚現東部「超狂穿搭」網全歪樓！

更多

最夯影音

更多
伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥
巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面