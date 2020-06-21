故宮南院觀測日環食　科普天文講座搭配4台觀日望遠鏡





▲ 故宮南院推日環食活動，一生一遇 藝齊觀日 。（圖／故宮南院提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

故宮南院21日辦理「一生一遇 藝齊觀日」的「日環食」觀測活動，有中正大學在南院辦理的天文科普講座，還有北側慶典花園現場觀測活動，當日憑南院入場票券或愛台灣博物館卡入館參觀，可獲贈觀日太陽眼鏡，限量發送；嘉義縣政府加碼：「在嘉義縣消費的紙本發票」可兌換摸彩券，最大獎為iPhone11，好康一生一次，請勿錯過。

故宮南院北側慶典花園草皮，擁有完整的天際線，是觀測日環食變化過程的最佳場景。6月21日中正大學天文專家陪伴來自雲嘉地區200多位學子同遊故宮南院，當天下午1點鐘在南院集賢廳辦理科普天文講座，由中正大學胡維平教授講解「百年罕見天文現象的科學與觀測」，深入淺出介紹「日環食」，隨後帶隊往觀測地點，現場備有4台觀日望遠鏡，搭配專業人員解說，本次活動全程線上直播(https://youtu.be/epavKJofxps)，並且和嘉義縣北回太陽館連線報導。

觀眾可憑當日參觀票券或愛台灣博物館卡，於博物館一、二樓的服務台領取觀日太陽眼鏡一副。嘉義縣政府在北側慶典花園加碼，以5、6月在嘉義縣消費的紙本發票兌換摸彩券，最大獎是iPhone11。歡迎觀眾早來早卡位，早來早欣賞，6月9日剛開展的「翰墨空間-故宮書畫賞析」，展出限時難得一見的珍品書畫，展期3個月，錯過這次，每件作品都要等很久才會再亮相。

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