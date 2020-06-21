日環食夏至登場！「最佳觀賞3地點」出爐　下波變天時間曝光

▲錯過今天的日環食，下次要再等195年。（圖／資料照／中央氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

「上帝的金戒指」日環食在夏至登場！中央氣象局表示，今天（21日）持續在太平洋高壓影響下，各地大多為多雲到晴、高溫炎熱的天氣；由於西南風逐漸增強，清晨至上午中南部因環境風場與陸風輻合，局部地區會有短暫陣雨，午後則是在東北部地區及其他各地山區有小範圍短暫雷陣雨。

高溫區域：

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【橙色燈號】連續3日36度以上

北部：新北市、台北市。

中部：雲林縣、南投縣。

南部：高雄市。

東半部：台東縣、花蓮縣。

【黃色燈號】36度以上

北部：基隆市。

南部：屏東縣。

東半部：宜蘭縣。

▼氣象局對10縣市發布高溫資訊。（圖／氣象局）

氣象局指出，溫度方面，各地高溫普遍都在33度以上，尤其大台北、基隆、宜蘭、台東及中南部近山區更可達36度，花蓮縱谷因缺乏海風調節，甚至有37度以上極端高溫出現的機率；另外，各地紫外線指數也容易達過量或危險等級，外出活動請做好防曬工作並多補充水分。

氣象局說，下午適逢日環食天文奇景，以天氣狀況來說，各地水氣偏少，位於環食帶內觀賞到日環食的機率都偏高；然而，午後會有些熱對流在山區發展，西南風盛行風場下，少數雲系可能往東半部移動，故嘉義沿海、澎湖、金門一帶是最佳觀賞地點。氣象局也提醒，觀賞日環食時務必配戴適當減光器具，避免眼部傷害。

▼今晨8時10分雷達回波圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

今是24節氣的夏至，太陽會直射北回歸線，是一年當中白天最長、黑夜最短的一天。農委會介紹，「夏至風颱就出世」，表示颱風季節即將來臨；夏至時，一般狀況梅雨已結束，而颱風的旺季也緊跟著來臨。

氣象局預報，周一西南風逐漸增強，各地大多為多雲到晴的天氣，中南部清晨至上午間因環境風場與陸風輻合，有局部短暫陣雨的機率，午後各地山區及東北部地區有局部午後雷陣雨；各地炎熱，高溫普遍在32度以上，其中大台北、基隆、宜蘭、台東地區、中南部近山區及花蓮縱谷氣溫會更高一些。

氣象局表示，周二至周五西南風影響，各地大多仍為多雲到晴的天氣，但伴隨著西南風的水氣略增多，中南部地區有些不定時降雨的機率，午後在山區容易有熱對流發展，並可能擴展影響到附近地區，全台各地皆要留意局部午後雷陣雨；氣溫方面，依舊悶熱。

氣象局指出，周六水氣減少，各地大多為多雲到晴的天氣，中南部清晨至上午間有局部短暫陣雨，但量值不大，山區午後有局部雷陣雨。

▼教育部製作5張圖，帶大家快速了解天文奇景日環食。（點圖可放大／教育部提供）