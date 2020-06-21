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閃爆地表！「上帝金戒指」夏至降臨台灣上空　10縣市日環食時程：16:10太陽就缺角

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▲▼閃爆地表！「上帝金戒指」夏至降臨台灣上空　10縣市日環食時程：16:10太陽就缺角。（圖／中央氣象局）

▲「上帝金戒指」夏至降臨台灣上空，錯過要等近2世紀。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

有「上帝戒指」之稱的日環食世紀奇景即將登場，台灣正好適逢「夏至」節氣，下午4時許，包括金門、澎湖北側、中南台灣等10個縣市局部地區均可見到上空出現「金戒指」的日食現象，其他地區則可見日偏食；中央氣象局預估，下午2時許由金門「初虧」開啟序幕，最後5時許於台東的日面「復圓」，結束這歷時近3小時的天狗食日天文界盛事。

氣象局天文站指出，下午4時許台灣的天空將出現繼2012年5月21日之後，再次發生日環食現象，環食帶將橫過金門縣、澎湖縣、雲林縣、嘉義市縣、台南市、高雄市、南投縣、花蓮縣及台東縣10個縣市，局部地區可見環食的時間，由西而東約為：金門下午4時10分，至台東成功4時16分左右，環食帶中心至邊緣地區各可見約58秒至1秒不等的環食景象。

請繼續往下閱讀...

以環食帶區域嘉義氣象站為例：
下午2時49分17秒「初虧」，開啟日食序幕，太陽的下右側將逐漸被月面遮掩，出現黑影缺角。
下午4時13分40秒「環食始」，月面全部移入日面中，因此時所見的月面直徑比日面小約2.1%，形成了日面周邊無法被遮掩的環食現象。
下午4時14分8秒「食甚」，此時環食帶中心線附近地區可見太陽呈現出金戒指的環狀景象。
下午4時14分38秒「環食終」，月面開始從日面移出，環食現象結束。
下午5時25分50秒「復圓」，日面恢復，全程歷時2小時36分33秒。

▲▼閃爆地表！「上帝金戒指」夏至降臨台灣上空　10縣市日環食時程：16:10太陽就缺角。（圖／中央氣象局）

▲▼日環食。（圖／台北市立天文館）

▲全台10縣市看得到「日環食」。（圖／中央氣象局、台北市立天文館）

氣象局進一步表示，日環食將出現在金門縣、澎湖縣北側、雲林縣南部、嘉義縣、嘉義市、台南市北側、高雄市北側、南投縣南側、花蓮縣南側及台東縣北側。環食帶中心線則將橫過雲林口湖鄉、水林鄉、北港鎮；嘉義縣六腳鄉、新港鄉、太保市、番路鄉、中埔鄉及阿里山鄉；嘉義市西區及東區；高雄市那瑪夏區、桃源區；花蓮富里鄉；台東海瑞鄉、成功鎮等。

氣象局補充說明，本次在地球上可見的日環食過程，自台灣時間上午11時46分開始，至下午5時34分結束，歷經5小時又48分鐘。環食帶會通過非洲、阿拉伯半島、印度北部、中國南部以及台灣。

依資料統計，全球平均每年約會發生2.38次日食，本世紀全球發生224次日食，台灣可見41次，其中可見的有3次，分別出現在 2012年5月21日、2020年6月21日及2074年1月27日；前兩次本島可見環食，第3次僅馬祖可見，台灣本島下次能見環食為2215年6月28日的南台灣地區，相當於近2個世紀。

氣象局呼籲，適逢夏至，天氣非常炎熱，外出觀看日環食時，請務必做好遮陽防暑的相關措施，日環食發生時，太陽在西方仰角約自 50 多度漸落至 15 度處，因此請挑選西向視野良好的地方觀看。由於日環食發生時太陽亮度仍然很強，必須透過適當的遮減光器材觀看，而且持續觀看的時間不可過長，以免傷害眼睛。

►夏日玩農場

▲▼閃爆地表！「上帝金戒指」夏至降臨台灣上空　10縣市日環食時程：16:10太陽就缺角。（圖／中央氣象局）

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