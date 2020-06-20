不用怕午後雷雨！週末「水氣少」熱整天　6/21安心賞「上帝金戒指」

▲6月21日全台10縣市可觀賞日環食。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者李宜秦／台北報導

太平洋高壓籠罩，今日全台各地都高溫炎熱，台北市更出現37.2度高溫，為今日全台最高溫。中央氣象局表示，未來一週天氣類似，週日、週一水氣極少，僅山區有午後雷雨，21日可觀賞日環食，也就是上帝的金戒指。週二到週五中南部清晨時段有局部陣雨，各地也可能有午後雷雨。

氣象局表示，今日各地大多為多雲到晴的天氣，僅各地山區及東北部地區午後有小範圍雷陣雨，另各地高溫多達33度以上，大台北、基隆、中南部近山區等則達36度，花蓮縱谷也有37度高溫。

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氣象局預報員陳建安表示，未來一週受西南風影響，天氣仍是高溫炎熱，週日、週一大氣中的水氣極少，各地都是晴到多雲天氣型態，山區午後有雷雨，不過是零星降雨，宜蘭近山區也可能有午後雷雨。由於天氣穩定，明（21）日10縣市均可順利觀賞日環食。

▲未來一週天氣炎熱。（圖／記者季相儒攝）

陳建安表示，週二到週五華北為大低壓帶，台灣吹西南風，伴隨水氣增加，中南部有不定時的局部短暫陣雨，清晨到上午下雨機率錊大，另外山區、近山區平地、大台北地區、基隆、宜蘭、花蓮、台東等地較可能有午後雷雨。

陳建安表示，週六水氣又減少，各地回到多雲到晴天氣，僅山區有午後雷雨。氣溫方面，未來一週都是33度以上高溫，大台北、基隆、宜蘭、花東縱谷等地會有36度以上高溫。

根據氣象局官網資料，今日前五高溫包括台北37.2度、花蓮富源36.9度、高雄月眉36.3度、新北雙溪36.2度、台北社子36.2度，前五名中雙北就佔了3名。