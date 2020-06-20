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明天日環食撞期「馬雅預言末日」！科學家一算驚：現在2012年　NASA回應了

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▲▼日環食。（圖／氣象局提供）

▲日環食被譽為上帝的金戒指。（圖／氣象局提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

「日環食」奇景被譽為上帝的金戒指，將於明（21）日夏至這天登場，但很難想像「上帝的金戒指」居然會跟「世界末日」牽扯上關係！推特前陣子曾瘋傳一起陰謀論，有科學家聲稱，按照儒略曆計算，2020年6月21日等同2012年12月21日，也就是外界聲稱馬雅曆所預言的世界末日。對此，NASA特地做出回應，話題引發熱論。

本站14日曾報導《科學家另類解讀馬雅曆　陰謀論瘋傳「下周世界末日來臨」！》，《紐約郵報》、《太陽報》報導，自稱科學家的塔嘉洛金（Paolo Tagaloguin）之前在推特表示，若按照儒略曆（Julian Calendar）計算，現在其實應該是2012年。

塔嘉洛金表示，由於儒略曆轉換到格里曆（Gregorian Calendar），一年中失去的天數為11天，國際社會從1752年開始使用格里曆，至今已施行268年，268年乘以11天為2948天，2948天除以每年的365天等於8年，「依據這個理論，2020年6月21日實際上為2012年12月21日。你可能認得這個日期。」

不過，事後塔嘉洛金似乎已將貼文刪除，美國太空總署（NASA）也駁斥世界末日說法，據《印度電視新聞》，NASA認為這是沒有證據的陰謀論，「對於2012年會發生災難或劇變的任何說法，把科學放哪了？證據呢？都沒有。」也強調不管是書、電影、紀錄片，都是人們虛構、想像出來的。

追溯至2012年，當年一些陰謀論者認定12月21日就是世界末日。NASA還曾在網站引述專家說法澄清，考古天文學中心主任卡爾森（John Carlson）表示，與馬雅有關的說法從最初就是一場誤會，「馬雅曆沒有在2012年12月21日結束，也沒有預言這天是世界末日。」

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