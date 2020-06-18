快訊／副院長陳其邁的最後一次院會...蘇貞昌為這場晨會向他致謝！





▲陳其邁最後一次出席行政院會，向媒體道別。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

陳其邁向行政院長蘇貞昌請辭副閣揆一職，接受民進黨徵召要回家鄉高雄投入市長補選戰。行政院發言人丁怡銘透露，陳其邁在院會中特別感謝部會同仁的協助，蘇貞昌則為去年陳其邁在會議中以公衛背景提出警示，向他表示感謝。

丁怡銘在18日行政院會後轉述，今天是陳其邁最後一次以副院長身分出席，他在院會中感謝各部會同仁這一年多來的協助與幫忙。

蘇貞昌則在會中感性提到，與陳其邁相處的522天累積深厚情感，回想他在去年一場晨會中以公衛背景提出警示，中國大陸疫情不尋常，讓台灣在去年12月31日成了全世界首個登機檢疫的國家，一路上把台灣顧成全世界最安全的國家之一，也用資安長身分帶領防疫國家隊、口罩國家隊，至今民眾領口罩都很順利，「相信他帶著一年多歷練，將來可以很順利」。

陳其邁向蘇貞昌請辭的生效日為19日，也就是說，18日將是陳其邁「副閣揆」的畢業日。據了解，陳其邁的辦公室已經打包的差不多了，18日的行政院會將是他最後一次以副院長身分出席，「做什麼像什麼」是陳其邁一路走來的堅持，也因此當天他也會以副院長身分工作到最後一刻才下班。

其他人也看了這些...

►陳其邁接受徵召「這一刻」哽咽了...誓言爬回高雄打拚

►「高雄人給我們補考的機會」 蔡英文告訴陳其邁要做這幾件事

►陳其邁辭呈內容曝光 2大理由請蘇貞昌讓他「回家一戰」

相關熱門新聞...

► 國民黨下週三派奇兵戰陳其邁 檯面上3女1男全出局

►國民黨徵詢「政治素人」補選高雄？ 侯友宜：黨會做出智慧選擇

►高雄市補選變數多 民眾黨：最後一刻也可以去登記



►上網登錄過期票券 現賺1.5倍東森幣