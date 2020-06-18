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快訊／副院長陳其邁的最後一次院會...蘇貞昌為這場晨會向他致謝！

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▲陳其邁最後一次出席行政院會，向媒體道別。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳其邁最後一次出席行政院會，向媒體道別。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

陳其邁向行政院長蘇貞昌請辭副閣揆一職，接受民進黨徵召要回家鄉高雄投入市長補選戰。行政院發言人丁怡銘透露，陳其邁在院會中特別感謝部會同仁的協助，蘇貞昌則為去年陳其邁在會議中以公衛背景提出警示，向他表示感謝。

丁怡銘在18日行政院會後轉述，今天是陳其邁最後一次以副院長身分出席，他在院會中感謝各部會同仁這一年多來的協助與幫忙。

蘇貞昌則在會中感性提到，與陳其邁相處的522天累積深厚情感，回想他在去年一場晨會中以公衛背景提出警示，中國大陸疫情不尋常，讓台灣在去年12月31日成了全世界首個登機檢疫的國家，一路上把台灣顧成全世界最安全的國家之一，也用資安長身分帶領防疫國家隊、口罩國家隊，至今民眾領口罩都很順利，「相信他帶著一年多歷練，將來可以很順利」。

陳其邁向蘇貞昌請辭的生效日為19日，也就是說，18日將是陳其邁「副閣揆」的畢業日。據了解，陳其邁的辦公室已經打包的差不多了，18日的行政院會將是他最後一次以副院長身分出席，「做什麼像什麼」是陳其邁一路走來的堅持，也因此當天他也會以副院長身分工作到最後一刻才下班。

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