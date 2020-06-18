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「韓家軍」民政局長曹桓榮想補選市長　楊秋興送他「五個字」

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▲前高雄市民政局長曹桓榮,前高雄縣長楊秋興 。（圖／地方中心攝）

▲楊秋興對瑜曹桓榮領表想爭取補選機會表達祝福。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

前高雄市長韓國瑜遭到罷免後，一級局處首長跟著下台，目前國民黨推派人選尚未明朗，沒想到韓國瑜親信，前民政局長曹桓榮18日突表態參選，更到選委會領表登記，與韓國瑜撕破臉的前高雄縣長楊秋興聽聞消息後則說：「祝福！祝福他」。

前高雄市長韓國瑜遭罷免後，代表藍營出馬補選人選尚未敲定，高雄市前民政局長曹桓榮18日表態投入高雄市長補選，曹桓榮現年44歲，擔任過高雄青工總會秘書長、高雄市政府民政局局長，從2018年市長選戰時就陪著韓國瑜，可謂韓家軍，他18日至選委會領表，曹桓榮表示，因為內心不捨認真服務的團隊，卻沒有辦法把這個精神跟態度延續下去，才會站出來，更強調，自己符合「在地、年輕、有經驗」的社會期待。

而曾於罷免投票前發表5點不支持韓國瑜選總統，以及加碼6點認為韓國瑜已經不適任市長職務的前高雄縣長楊秋興，曾指出韓國瑜就任一年半以來，除了路平方案、清清排水溝外可說乏善可陳，當初其政見幾乎都跳票、經濟發展幾乎是交白卷，也曾跟高雄市民表示歉意，認為當初識人不清，如今身為韓家軍的曹桓榮又要爭取補選，出征力拚陳其邁，楊秋興接受《ETtoday新聞雲》訪問時，僅簡單表示「祝福！祝福他」。

楊秋興透露，兩人是在韓國瑜打市長選戰時就認識了，被問到若是曹桓榮出線勝算大不大？楊秋興則說意有所指地說：「沒開票不知道，但市民對他滿陌生的，他上任(民政局長)才幾個月」，其餘則不多談。

時間對我們來說完全沒用！

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