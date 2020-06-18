陳其邁感性謝蘇貞昌、陳時中　「絕對是我人生中最精彩的一頁！」





▲蘇貞昌帶領團隊向陳其邁致謝、獻上祝福。（圖／行政院提供）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院副院長陳其邁向蘇貞昌請辭，將回到家鄉高雄投入市長補選戰，18日是他最後一次以副閣揆身分出席院會。他在院會中感性向一年多來共事的各部會同仁致謝，也多次提到對蘇貞昌及衛福部長陳時中的感謝，強調在政院的這些日子，「絕對是我人生中最精彩的一頁！」

陳其邁表示，今天是自己最後一天以副院長身分出席院會，「感謝院長跟各位同仁，這段時間給我很多指導，我也感到何其有幸，有機會跟所有部會首長，大家一同為國家奉獻心力。」

陳其邁提到，這些日子來跟很多部會首長有共識的機會，其中和陳時中我在去年12月31日，為了解決疫情登機檢疫，從當天早上開會下午又開會，立刻採取行動，行政院從非洲豬瘟定下合作工作基礎，只要一有問題立刻各部會互相採取行動。在政院服務，見識到很多各部會首長的政治熱情跟堅持。

陳其邁說，政院團隊對政務的堆動及為人民服務，就像蘇院長所提的「有政府會做事」，這不是只在很高的執行力，更重要的是大家對土地和人民有無比堅強的熱情，「這個都是我在各位身上所學到寶貴的一課，蘇院長講人生劇本已經寫好，只是不能偷看，我相信我的人生劇本，跟各位共事的經驗，絕對是我人生劇本裡面最精彩的一頁。」

陳其邁強調，在團隊中各部會同仁為人民服務，以人為本，大家都是拼命往前衝，「我何其有幸，可以在充滿熱血的團隊裡面跟蘇院長還有所有同仁工作，這是我人生中最寶貴的經驗，我會帶著這個經驗，實現我的理想，謝謝大家一年多來的幫忙，下次碰到各位請大家不要忘記一起拚的態度，我們在這個團隊共享很多理念價值，讓我們國家可以更好，再次離情依依，今天是我工作最後一天，期待不久的將來，在人生道路上可以跟各位再次相逢。」

蘇貞昌則細數陳其邁擔任副院長的政績，感謝他用專業奉獻團隊，「陳副院長在這個團隊裡面幫助我非常多！」蘇貞昌帶著各部會首長及政院同仁向陳其邁致謝，「大家一起感謝，謝謝陳副院長，期待他快回來！」

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