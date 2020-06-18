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曹桓榮昨晚出席韓國瑜慶生宴　今領表「出戰陳其邁」：我有三大優點

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記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

前高雄市長韓國瑜遭罷免後，藍營出馬爭取補選人選始終難產。高雄市前民政局長曹桓榮表態投入高雄市長補選，18日至選委會領表。曹桓榮表示，內心不捨認真服務的團隊，卻沒有辦法把這個精神跟態度延續下去，才會站出來，更強調，自己符合在地、年輕、有經驗的社會期待。

▲▼高雄市長補選_曹桓榮領表 。（圖／記者洪正達攝）

▲前民政局長曹桓榮到高雄市選委會領表，將參加市長補選。（圖／記者洪正達攝）

▲▼高雄市長補選_曹桓榮領表 。（圖／記者洪正達攝）

▲曹桓榮至選委會領表。（圖／記者洪正達攝）

高雄市長補選，民進黨由副閣揆陳其邁出馬，反觀藍營人選至今還沒出爐，不過，韓國瑜親信，也是前高市民政局長曹桓榮於18日上午11點赴選委會領表，打算爭取市長補選提名，曹桓榮現年44歲，近日也不斷勤走基層。韓國瑜17日與他任內小內閣團隊聚餐，慶祝生日，一群人還拍了大合照合影留念，曹桓榮也有到場，還與韓國瑜和李佳芬單獨合影，更於臉書寫下：「大家的心是永遠在一起的！」，事隔不到24小時，曹桓榮就立刻宣布要領表參與市長補選。

▲韓國瑜夫妻與曹桓榮合影 。（圖／翻攝曹桓榮臉書）

▲韓國瑜夫妻與曹桓榮合影 。（圖／翻攝曹桓榮臉書）

曹桓榮受訪時表示：「我覺得國民黨必須要有更多的人出來面對與承擔，國民黨內有很多的同志都願意站出來表態，這是一個很好的現象，過去有機會跟著韓市府團隊，累積這一年多的經驗，我覺得個人認為我符合在地、年輕、有經驗的社會期待。」他說：「我相信因為我沒有背景、沒有家世，一定可以跟市民來對話，希望高雄要更好的這個精神，成為我們未來努力的共識。」

▲▼高雄市長補選_曹桓榮領表 。（圖／記者洪正達攝）

▲曹桓榮認為自己符合在地、年輕、有經驗的社會期待。（圖／記者洪正達攝）

至於有沒有和韓國瑜討論過？曹桓榮說：「我其實沒有跟市長商量過，韓市長這一年半以來為高雄市的付出，我相信大家都有感受到，其實我內心對於認真服務的團隊，沒有辦法把精神跟態度延續，是不捨的，那很多人提到，我們只會做路平燈、亮水溝通，但是我要告訴大家過去二十年做不到的部分，我們韓市府團隊變成了市政的亮點，市民的小事就是市府的大事，所以我覺得我們是做事的團隊，大家都在高雄做工，再一次爭取為高雄做工的機會。」

他也強調，一定會遵照黨內的決定，此次來領表，是希望黨中央多方徵詢，選出一個最適合高雄的人選，能團結大家，贏回高雄，而且要爭取市民的認同，而且最重要是要能夠跟市民重新對話，找回國民黨為市民服務的信心。而若沒被國民黨提名，曹桓榮表示，身為國民黨從政同志，一定支持黨的最後決定的人選。

而是否會擔心被貼上韓家軍標籤？曹桓榮則認為：「沒有什麼家軍，我們都是高雄市的鄉親，而且我從出生就學、就業，包含到現在，我都沒有離開過高雄。身為高雄年輕一輩，我們必須找回做事的初衷，贏回市民的信心，這是我期待的。」

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