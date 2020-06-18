高雄補選陳其邁勢在必得？柯文哲笑：人家準備那麼久了

記者陳家祥／台北報導

行政院副院長陳其邁17日辭官，正是代表民進黨出戰高雄市長補選，反而主要對手國民黨、民眾黨的人選仍未決定。對此，民眾黨主席、台北市長柯文哲表示，還是交給高雄選戰小組處理，但柯也坦言時間急迫有困難；至於陳其邁是否勢在必得？柯笑說，「人家準備那麼久了」。

▲民進黨徵召陳其邁投入高雄市長補選。（圖／記者林敬旻攝）

針對高雄市長補選一事，柯文哲18日出席北市文山區興隆社會住宅I區新建工程開工典禮時表示，還是交給高雄選戰小組專案處理，但到昨天好像還沒有共識，「老實講，不管是找人、協調、整合都需要時間，24日截止，時間上相當急迫，有點困難」。

媒體問到，陳其邁是否勢在必得？柯文哲聳肩笑說，「人家準備那麼久了」；柯還說，補選本來就不太容易，一般補選投票率都很低，要超過3成都不太容易。

另外，李厚慶、林錦昌過去曾幫柯文哲打2014年選戰，昨被爆出，與二人有深厚關係的幫推、投石2家公司四處承包政府標案，當中不乏有台北市的標案。對此，柯文哲說，台北市標案自己有信心，「反正我們公開招標，評審誰比較好就誰拿，至於私人公司要去那些標」。

柯文哲說，別人他不敢講，台北市政府自己是相當有自信，反正公開招標，有一定評審資格，「我只能負責我的部分，其他人部分我不能負責」，台北市部分確信沒問題，其他人不能替人家回答。

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