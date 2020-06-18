政治人物數字暱稱政治學？　羅智強諷刺陳其邁：5088

▲陳其邁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

前行政院長陳其邁請辭投入高雄市長補選後，其父陳哲男貪汙前科再被藍營挖出。國民黨台北市議員羅智強先前狠酸陳其邁「政二代」、可和陳菊辦「雙陳論壇」討論貪汙除罪化，他18日又找出陳其邁2012年在立法院嗆王郁琦「我恁爸爸」一事，為陳其邁取數字暱稱「5088（我恁爸爸）」。

羅智強在臉書表示，要和大家談談，政治人物的數字暱稱政治學，現在從政一定要有一個數字暱稱，比方說有人叫他「94強」，前總統陳水扁也有「2630」的綽號，因為住過2630號牢房，而總統蔡英文網軍也有1450的暱稱。

羅智強指出，現在陳其邁要選高雄市長，躺著選都會贏，又不喜歡被叫「貪二代」，叫陳其邁「貪二代」，鐡粉周玉蔻、黃光芹的玻璃心會碎滿地，馬上抓狂大出征，因此，想到一個親民又好記的數字暱稱，貼合邁邁的暖男形象，又不會讓周玉蔻、黃光芹玻璃心破掉，那就是5088（我恁爸爸）。

羅智強狠酸，5088是陳其邁從政的招牌問候語，也是最能詮釋玉樹臨風、文質彬彬、翩翩君子、溫柔慈祥、世界大同、萬人伏服的文青暖男形象，也可以成為大家以後早中晚餐見面時的問候語，「以後每次林北來林北去，可以讓大家都變成暖男暖女，實現滿滿的台灣價值」。

羅智強更說，5088也可以提醒大家記得陳其邁是個孝順的好孩子，「因為他永遠記得他的爸爸陳哲男『功在貪污』，所以才會在國會殿堂上問候官員5088，充滿父愛的想去當別人的爸爸，這是何等偉大的情操，果然是令人熱淚盈眶的文青邁邁，所以我誠摯的建議大家以後用5088稱呼我們躺著選都會贏的邁邁，5088，你説是吧！」

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