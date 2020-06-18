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性侵妹妹也是姪女！澳40人「公社家庭」噁爆曝光　家人全是亂倫交配生下

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▲▼澳洲一個40人的公社家庭，全是亂倫生下的孩子。（圖／翻攝自thechronicle）

▲澳洲一個40人的公社家庭，全是亂倫生下的孩子。（圖／翻攝自thechronicle下同）

記者陳亭伃／綜合報導

澳洲新南威爾士州2012年發生一起令人震驚的社會案件。一位居民在一座農場附近，聞到奇怪的味道，揭開了一個在森林生活多年的「公社家庭」，成員有40名，皆是從一樣的父母生下的兄弟姊妹相互亂倫下，接著繁衍第二代與第三代。直到一名17歲的少女佩特拉（Petra Colt）爆出自己遭到是叔叔也是哥哥的法蘭克（Frank Colt）性侵後，整篇幅的故事讓法官相當不可置信。

根據英國《每日郵報》報導，約有40個成員的寇特家族（Colt）在新南威爾士州一處農場森林被發現，他們不定時會遷居別處，居住的地方都是如難民營的帳篷，而第一代的提姆（Tim）和瓊（June）已過世，兩人生了六個兒女，但其中提姆又和女兒貝蒂（Betty）生下12名兒女，可說是亂倫的第一步。

▲▼澳洲一個40人的公社家庭，全是亂倫生下的孩子。（圖／翻攝自thechronicle）

▲寇特家族一名成員遭到逮捕。

貝蒂所生的一名女兒，甚至又送養給哥哥查理（Charlie），未料2010年，貝蒂的兄弟法蘭克，在汽車後座性侵當時17歲是姪女也是妹妹的佩特拉（Petra Colt）（貝蒂與父親提姆所生）。在整個家族曝光在世人面前時，法官對於這樣的性侵過程感到相當震驚，且當時警方找到這家人時，有的孩子已經20多歲，最小的孩子甚至才不到10歲，而幾乎都是營養不良與未接受教育；警方則推測恐怕只有一名小孩並非亂倫生下。

經過DNA檢測，發現其中11個孩子有叔姪、阿姨、父母親的近親亂倫關係，佩特拉在作證時表示，在公社家庭的人，幾乎都沒有受到教育，大家都睡在破舊的帳篷、卡車當中，甚至居住地方也沒有廁所或是洗澡的地方。目前所有孩子已經受到安置，日前針對法蘭克、查理等人，也被起訴性侵、亂倫等罪名。

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