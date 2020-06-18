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富翁自傳藏頭詩「3000萬寶藏埋山」　萬人尋寶5人慘死…10年後贏家開箱驚呆！

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▲芬恩在自傳中提到有寶藏在洛磯山脈，如今真的被找到。（圖／翻攝自IG@forrest.fenn）

▲芬恩在自傳中提到有寶藏在洛磯山脈，如今真的被找到。（圖／翻攝自IG@forrest.fenn下同）

記者陳亭伃／綜合報導

在充滿3C產品的年代，要讓人輕易放下手中的科技產品，可以說相當困難。一名美國89歲的古董藝術品商人芬恩（Forrest Fenn）在發現自己罹患癌症之後，決定要將數百枚稀有的金幣、寶藏放入藏寶箱中，並於書籍作品埋下藏頭詩，供人尋寶，在經過10多年的搜尋，7日終於有了突破消息，總價值100萬美元（約台幣3000萬元）的寶藏已經被找到！

根據英國《每日郵報》報導，芬恩被診斷出罹癌之後，為了想讓孩子們放下科技產品，在2010年出版的自傳《追逐的快感》（The Thrill of the Chase）一書中，特別寫下24行的詩句，提到有一箱昂貴的寶藏藏在洛磯山脈濃密叢生的植披以及滿天繁星之下，因此有多名尋寶家特別前往搜索，甚至有5人因此丟了性命。

▲芬恩在自傳中提到有寶藏在洛磯山脈，如今真的被找到。（圖／翻攝自IG@forrest.fenn）

▲芬恩已高齡89歲。

10多年來，光是前往洛磯山脈尋寶者就達數千人，直到日前芬恩的網站上宣布，這個價值千萬的寶藏經被人找到，其他人可以放下心中的期待，雖被外界質疑芬恩是刻意製造話題，「根本就沒有寶藏的存在」，但他仍貼出多張自己在整理「寶藏箱」的照片，內容物包括數百枚稀有金幣、黃金、紅寶石、綠寶石、鑽石作為證明。

芬恩向媒體表示，成功的尋寶者已經將自己跟寶藏箱的合照傳給他，這位尋寶家來自美國東部，但不願意透露自己的身分。他也推測，不僅僅數千人試圖想要尋找寶藏，有些人更辭掉工作，如今箱子被找到「內心又開心又感慨寶物終究是被發現了」。

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