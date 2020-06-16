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金與正狠話秒兌現！北韓「轟掉兩韓聯辦」　攀爬上位只差一步…權力全握手上

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▲▼金正恩親妹、勞動黨第一副部長金與正。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正恩親妹、勞動黨第一副部長金與正。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

北韓勞動黨第一副部長、金正恩胞妹金與正，連日透過官媒發表談話，提到脫北者、反朝人士透過傳單與各種管道，宣傳反北韓的思維感到相當不滿，揚言將會動武來報復。就在16日午間即傳出北韓炸毀兩韓聯辦，金與正大動作證實自己的「權力到來」，也讓外界揣測，她企圖展現領導力、強硬與美、南韓對立，可能也與北韓接班計畫有關。

綜合外媒報導，脫北者之前在兩韓邊界空投反金正恩文宣，讓北韓相當不滿，金與正4日表示，若南韓政府不有所行動，將會廢除兩韓之間的軍事協議，或關閉兩韓間的聯絡辦公室。16日即傳出北韓炸毀兩韓聯辦，事發不久南韓統一部也證實消息，並將加強開城地區的軍隊隨時待命。

▲▼開城工業區，北韓。（圖／達志影像／美聯社）

▲開城工業區。（圖／達志影像／美聯社）

然而面對金與正堅定、大動作下令轟炸，外界分析，金與正以「空投傳單」一事為藉口，實則有其他意圖，趁機向南韓施壓。過去雖然川普、金正恩三度會面，但事後美國並未鬆綁對北韓的制裁，讓北韓相當不滿，美方則希望北韓可以「完全無核」，才會解除限制。

金正恩在4月份曾消失20天，當時「健康問題」被熱烈討論，更猜測金正恩可能早已過世，隨後在5月初北韓官媒公開金正恩出席剪綵照片，仍未消除外界對其健康問題的揣測，如今金與正突然態度轉為強硬，且北韓官媒多次將金與正稱為「黨中央」，明顯看出其地位大大提升，且疑為鋪陳接班一事，如今只差金正恩宣布真正結果。

此次兩韓聯辦傳出被北韓轟炸，可看出金與正確實掌握部分實權，如其親哥「說到做到」一般，藉機展現領導力與果斷力。過去外媒分析，金正恩若離開最高權力位階，最有可能為金與正接班，如今似乎也有跡可循。

►快訊／開城工業區爆炸竄濃煙！　南韓統一部證實：北韓炸毀兩韓聯辦

►北韓官媒頻稱金與正「黨中央」　分析：已登金正恩接班人！

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