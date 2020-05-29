24歲妹PO「被狼父性侵多年」　公開求助：我媽包庇他...警解救還原驚人真相

▲24歲女PO文稱，自己被父親家暴性侵。（圖／翻攝自沸點視頻）

記者鄭思楠／綜合報導

「小時候打我媽，等我大一點打我，當晚凌晨喝酒後回家晚了，就被父親按倒在地上打。」5月27日，陝西省西安市一位24歲正妹在微信朋友圈PO文公審自己的爸爸，因回家太晚，被對方暴打和性侵。她還上傳受傷後照片，面部腰部大片青紫。

據《沸點視頻》報導，當時，當事人聶姓女子PO文，並上傳一組照片求助，「全身都是傷，都已經腫的不像樣，我希望大家幫助我，現在我媽包庇我爸，給警察說，他沒有性侵和家暴我，我都有證據，他之前罵我的和打我的照片我都有，我請求大家幫助我，真的求求大家了。」

隨後，她再次發文表示，「剛朋友圈被我爸搶過去刪了，求大家幫助，被父親家暴性侵多年。」她還附上了家庭地址，「求大家幫助我。」

從她照片中可見，眼睛、胳膊、腿均有明顯傷痕。隨後，該條PO文被朋友公開發到微博，立即引起全網關注，隨後公安表示介入。

對此，受傷的聶女現身回應，不過，她否認了父親性侵，「性侵是自己恨父親亂寫的，但家暴是真的。」她表示，自己從小遭受父親家暴，和家人關係都不好。

當天，聶女凌晨喝酒後回家，母親看到後超級生氣，還叫醒了父親一起罵。之後，憤怒的父親情緒失控，就毆打了她。

聶女稱，PO文是自己當時生氣說的一些話，並不屬實，「因為自己當時不知道怎麼辦了，想尋求幫助，但家暴是真的。」目前，她的眼睛、胳膊、腿依舊還有明顯傷痕。

警方通報稱，經過核實，該事件屬於因家庭糾紛引起的打架，為一般行政案件；聶女承認朋友圈所發資訊不實，目前案件在辦理中。

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