被南韓洗臉「沒常識的女人」！金與正「狠炸兩韓聯辦原因」曝光　霸氣背後都眼淚

▲金與正果斷下令炸毀兩韓聯辦震驚國際。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

北韓勞動黨第一副部長金與正，16日下令炸毀開城工業區內的「兩韓聯合辦公室」，此舉引發南韓政府相當不滿，在金正恩4月份消失20天之後，金與正的強硬態度日漸明顯，被外界分析為「要擴大自己偉大的成就」並展現自己的領導能力，似乎也證明接班人已大權在握。

根據《Daily NK》、《韓聯社》報導，有別於金正恩過去用「軍事統治」證明自己的能力，金與正的作風較像是父親金正日，透過圈傳、鼓動的方式來擴大權威。而在金正恩4月份突消失20天後，再出現可以看到金與正的地位明顯增高，下令炸毀兩韓聯合辦事處，除了將過去脫北者、對南韓、美國的怨氣發洩之外，也被認為是趁機想要展現權威。

▲北韓炸毀開城工業區內的南北聯合辦事處，爆炸的瞬間。（圖／路透）

據悉，金與正因為卻乏軍事背景，因此不得不從其他地方獲得政治權力，並且證明自己在國家內部的角色輕重，過去她就展開北韓的活動宣傳，得到革命性的成就，在人民心中留下「難以取代」的形象。

金與正13日曾大力抨擊脫北者空投傳單煽動人民，並且對於就算川金三會之後，美方對於北韓的制裁沒有減少感到相當不滿，預計將在三日內炸毀「溝通橋梁」，未料金與正果斷執行力震驚南韓政府。

對此南韓青瓦台17日回應，「北韓言行不合常理，也不會坐視不管，金與正的的舉動相當沒有常識。而北韓若是堅持有出名行動，將會付出代價」。

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